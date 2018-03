Sergio Matos abandonará la política cuando concluya este mandato

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, dejará la política activa al término de este mandato por motivos “estrictamente personales”. Por lo que no solo no se presentará a la reelección en los próximos comicios municipales de mayo de 2019, sino que tampoco continuará con su carrera política en ningún otro cargo o institución. Así lo ha confirmado el regidor socialista a DIARIO DE AVISOS, tras dar a conocer previamente esta decisión, que reconoce que lleva meditando desde hace más de un año, a los órganos del PSC – PSOE en La Palma.

Así las cosas, uno de los valores seguros del socialismo palmero (ha sido el único candidato de este partido que ha ganado unas elecciones en esta ciudad y hoy en día es el único alcalde que tiene el PSOE en una capital de la provincia occidental) pasará del primer plano a ser un militante de base de Santa Cruz de La Palma. Un año tardó Matos en pasar de ser “el último concejal del PSOE”, cuando tomó posesión en el Ayuntamiento en abril de 2010, a ser nombrado alcalde de Santa Cruz de La Palma. Un año es lo que queda ahora para que deje el bastón de mando y salga, motu proprio, de la primera línea de fuego.

Una decisión que va a ser difícil de digerir en el seno de la formación socialista palmera, dado que pierden a uno de sus líderes locales con mayor proyección y curtido en una plaza que tradicionalmente se le había resistido a este partido. Con 42 años de edad no era aventurado pronosticar que tuviera por delante un largo recorrido en la política, al que de forma voluntaria ha decidido poner freno, al menos por un tiempo.

“He decidido dar un paso a un lado por motivos personales después del año que resta de mandato”, señaló Matos, quien aseguró no obstante que “seguiré trabajando con la misma dedicación e intensidad hasta el último día, cuando tome posesión el nuevo alcalde”.

El regidor expresó su agradecimiento al PSOE por la confianza que depositaron en él para encabezar la lista electoral en dos comicios y, en especial, a los vecinos de Santa Cruz de La Palma por su apoyo. Indicó además que el hecho de anunciar su retirada con un año de antelación responde a que “estamos en una etapa preelectoral y el partido tiene que ponerse en movimiento para buscar una nuevo candidato”.

Matos, que no ha querido comentar los motivos que le conducen a esta decisión porque los circunscribe única y exclusivamente a su vida privada, reconoce que necesita “un tiempo”. Es “un punto y aparte”, como indica el alcalde, que no es irreversible, ya que no descarta que “en un futuro” pueda regresar a la política activa. En cualquier caso, Matos valoró la “suerte que ha supuesto haber sido alcalde de mi municipio”.

De formación pedagogo social, subraya que “la política no es una profesión” y está convencido de las bondades de la renovación en los cargos. Al igual que sostiene que es necesario desterrar “cualquier miedo” a los relevos. “Sé que mi partido tiene grandes políticos y gestores, y gente que aún sin experiencia pueden ser posibles candidatos. Pero eso será una cuestión interna que se debatirá”, añadió.

De lo que sí está convencido es de que “Santa Cruz de La Palma necesita del PSOE porque cuando hemos gobernado se ha mostrado otro tipo de ciudad, otra forma de hacer política y es evidente que el municipio ha mejorado en muchas cuestiones”. Destacó que esta forma de gobierno la han realizado con dos socios, el pasado mandato con el PP y en el actual con CC. Unos pactos de los que subrayó que han sido estables, porque “a pesar de las diferencias, lo importante siempre han sido los ciudadanos”.

Matos indicó que el gran proyecto que aún tiene pendiente Santa Cruz de La Palma es la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO). “La ciudad necesita ya el planeamiento para que se cree riqueza, haya más movimiento económico y venga gente a vivir a Santa Cruz de La Palma”. Sobre su aprobación, indicó que “estamos en la buena línea de trabajo” y confía que se apruebe antes de que acabe el mandato, aunque no quiso concretar plazos.

Si bien, recordó que primero está previsto que se apruebe el Plan del Casco Histórico, que “atraerá inversores que están esperando” por este documento, sobre el que “espero y deseo que no pongan más trabas burocrática, porque llevamos cerca de veinte años esperando”.

En cualquier caso, Matos defiende que en estos últimos ocho años “hemos visto una evolución de Santa Cruz de La Palma”. Y lo ha hecho, a su juicio, “como una ciudad abierta otra vez al mar, con proyectos, donde vienen cada vez más cruceristas, con unas fiestas que han ido evolucionando no solo en su mejora sino en su repercusión nacional e internacional”.

Entre los motivos para justificar su optimismo destaca además que “cada vez hay más comercios abiertos y es muy difícil encontrar un local en la zona comercial o la compra del Hotel Marítimo, así como la puesta en marcha de otros pequeños establecimientos hoteleros que están abriendo sus puertas”.

Sergio Matos recordó que al coger las riendas del Ayuntamiento, la deuda municipal estaba en 13 millones de euros y prevé que al final de este mandato esté por debajo de 5 millones. “Hemos bajado una deuda histórica sin perder servicios, mejorándolos incluso, con mucho sacrificio de los dos gobiernos municipales”.

En cuanto a la playa, lamentó que haya quien la quiera “llenar de cosas cuando apenas tiene un año”. “Tiene que crecer de forma sostenible y ver cuáles son sus necesidades”, añadió el alcalde, quien indicó que están trabajando en el Centro de Deportes Náuticos y el balizamiento.