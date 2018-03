“En Tenerife tiene mucho sentido jugar la carta del gas natural”

Tenerife acoge estos días unas jornadas de bunkering (suministro de combustible), las primeras que se celebran en Canarias, a la que asisten más de un centenar de profesionales del sector. Este encuentro coloca al puerto capitalino con interesantes perspectivas para el desarrollo de esta actividad. De hecho, Peter de Langen, uno de los expertos asistentes a este foro y director estratégico y de logística del puerto de Róterdam hasta el año 2016, aseguró que en Tenerife “tiene todo el sentido jugar la carta del gas natural”, porque a partir del año 2020 todos los buques estarán obligados por la directiva europea a llevar gas natural licuado.

“Para la posición del puerto es muy estratégico tener estos nodos logísticos. Si eres un puerto que está dentro del mercado del bunkering, eres más atractivo, y para una isla donde todo lo relacionado con el ocio es importante, hay que tomarse esta actividad muy en serio”.

En su opinión, el puerto tinerfeño “lo está haciendo muy bien, y la celebración de este tipo de eventos lo confirma. Son iniciativas importantes para ser un puerto donde los inversores quieren invertir y los barcos parar”, señaló.

Peter de Langen explicó que la gran mayoría de las operaciones de bunkering son para echar gasolina y, después se van; y si no hay condiciones atractivas para hacerlas, los barcos no pararán. Por eso para la infraestructura portuaria que está de paso para África y América es un reto que se está tomando muy en serio”. De Langen reconoció que a los buques, no tanto a los del segmento de cruceros, pero sí al resto, les está costando hacer las inversiones suficientes, pero aseguró que a la larga todos tendrán que realizarlas para cumplir con la normativa. “Y los puertos también, para adaptarse”. “El objetivo de la directiva no es tanto el gas natural como que haya menos emisiones, porque los buques, ahora mismo, en términos de sostenibilidad contaminan muchísimo”, apostilló. De igual manera, aseguró que cuando el sistema esté completamente implantado surgirán más competidores, “lo que será ideal para Tenerife, porque tendrá una oferta más amplia”. “El gas natural en comparación con lo que hay es una mejora tremenda, y si casi todos los puertos del mundo van a tener gas natural, no entiendo por qué hay algunos que se oponen”, manifestó, en alusión a la oposición de Gran Canaria.