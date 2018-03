Villegas (Cs): “CC gobierna a sus anchas porque no le hacen oposición”

Sin presencia en el Parlamento de Canarias -“por culpa de un sistema injusto”- y con una representación en el Congreso por cada provincia, Ciudadanos trabajará “intensamente” durante este año para llevar “aire fresco” a las instituciones de la región. El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, animó ayer a los integrantes del Comité Autonómico a exprimir el potencial de Cs con vistas a las elecciones locales, insulares, autonómicas y a la Eurocámara de 2019.

Antes de la reunión en la sede de Santa Cruz de Tenerife, Villegas compareció ante los medios de comunicación para articular un argumentario en torno al mensaje de que CC “gobierna a sus anchas” en el Archipiélago. “No se sabe si por problemas propios o extraños pactos, el PP y el PSOE no hacen oposición y es Ciudadanos, con sus iniciativas, sus propuestas y con su actuación, la formación política que ejerce una verdadera oposición. Ahora da igual en quién se apoye Coalición Canaria, qué pactos hay. Las políticas no varían, son siempre las mismas”.

El número dos del equipo de Albert Rivera ligó esa labor a la que se desarrolla en las Cortes: “Nuestros dos diputados [Melisa Rodríguez, portavoz adjunta, y Saúl Ramírez] aportan su visión imprescindible. El programa incluye esa agenda canaria”. Tras el éxito logrado en Cataluña, donde la candidatura de Inés Arrimadas ganó en votos y escaños, aunque el frente secesionista tapona el cambio, las encuestas son amables con Ciudadanos. En la escena nacional desde 2015, sus expectativas no dejan de crecer. A día de hoy, recalcó Villegas, “en Canarias hay 6.000 inscritos entre afiliados y simpatizantes”. De septiembre de 2017 a febrero, la afiliación se ha incrementado el 50%. “Este es un dato más de lo que se palpa en la calle”, apostilló. “Demuestra que los canarios están viendo en Ciudadanos una alternativa. Ya estamos en el 50% de los municipios y el objetivo es llegar a todos, pero solo nos presentaremos en aquellos donde tengamos unas estructuras sólidas”.

El dirigente de Cs enfatizó que estas islas “se merecen algo más, más ambición, más regeneración y más reformismo”. La propuesta se enmarca “en el proyecto nacional de un partido con auge en toda España que aspira a gobernar, que ofrece la esperanza de un futuro de modernización, de reformas y regeneración y que será fuerte si lo es también en Canarias”.

Preguntado por el Régimen Económico y Fiscal (REF), José Manuel Villegas respondió que, “lógicamente”, Cs lo apoya: “Se dan las condiciones de ultraperiferia, insularidad y doble insularidad. No es un privilegio, sino que se trata de partir en igualdad de oportunidades con el resto de los españoles”. Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, que se tramita en la Cámara Baja, no ocultó que uno de los asuntos clave para Ciudadanos es la modificación del modelo electoral, para que sea más proporcional: “En esa línea va una buena parte de nuestras enmiendas”. En lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Villegas precisó que Ciudadanos no los ha vetado. “Los votaremos si [el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el PP] cumplen con lo acordado”, profirió. Las tres patas de la mesa de la negociación son: el pacto de investidura para incorporar 8.300 millones de euros; la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que el Partido Popular “no proteja a los imputados por corrupción.” Montoro confía en que las cuentas públicas salgan adelante. La intención es aprobarlas no después de Semana Santa (29 y 30 de este mes). Más que nada, para evitar el calvario de cargar con la cruz de la prórroga.

Los pensionistas pegan brincos. No de júbilo, porque lo que les pagan lo consideran una miseria. Y están molidos de tanto zarandeo para sacar rédito político. Villegas se secó el sudor de la vergüenza: “Están tirándose los pensionistas a la cabeza en vez de ir a las ideas de fondo. Hay que abrir un debate de calado sobre la sostenibilidad de las pensiones independientemente de si se suben cuatro euros”.

Pensión, luego existo. Esa es la cuestión.