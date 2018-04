8 de las 15 ofertas de los kioscos de Las Teresitas no justifican el aval de 100.000 euros

Entre las empresas aspirantes a obtener la concesión de uno de los ocho kioscos de Las Teresitas hay nombres muy conocidos en la ciudad como los de Isla del Mar, el Caracol, Satrasse Park o Anaga 5. En total, son 16 las empresas que finalmente aspiran a hacerse con uno de estos chiringuitos, de las que la mitad, no ha podido acreditar adecuadamente su solvencia financiera con un aval de 100.000 euros. Entre ellas, por ejemplo, no están las mencionadas. Esta alta exigencia fue foco de críticas por parte de los antiguos quiosqueros que señalaron la imposibilidad de los pequeños empresarios de acreditar tal cantidad.

Dado el alto número de empresas que, según publicó ayer la web municipal, no han acreditado suficientemente este aval, parece que las críticas no estaban desencaminadas. En todo caso, las sociedades tienen tres días para subsanar este punto y acreditar de manera adecuada esa solvencia financiera. De momento, de las 18 ofertas iniciales, se desestimaron dos en la primera mesa de contratación por no haber cerrado los sobre de manera adecuada.

Además de la falta de acreditación de solvencia, se señalan otros puntos a subsanar en los tres días dados de plazo. De las 16, solo una empresa ha cumplido con todos los requisitos y solo se le ha requerido que presente el DNI compulsado del titular. Se trata de la entidad EloyCaracol S.L.