“CC, el PSOE y el PP se han repartido el cuento y no les han salido las cuentas; se han traicionado”

Acumula menos tiempo de cargo electo de lo que aparenta. Román Rodríguez no es una marca de sopa. Si acaso, la pastilla que da sabor al plato. Lleva en el Parlamento de Canarias -sale para comer y descansar de vez en cuando- desde 1999, con un paréntesis de cuatro años en el Congreso (2004-2008). El expresidente autonómico está muy presente.

-¡Ya cualquiera es líder!

[Risas] “Los líderes no se autodefinen. Suelen ser personas que reúnen características suficientes para ser referentes de otras: la convicción, el carácter, el compromiso, la coherencia, la capacidad de comunicación… Los liderazgos existen en todos los grupos sociales y humanos. Hay once jugadores en el campo, pero siempre hay uno que destaca sobre los demás. Es evidente que en política hay gente con perfil de líder. Y la subjetividad influye”.

-Nueva Canarias sin Román Rodríguez no sería lo mismo…

“Igual sería mejor, nunca se sabe [ríe]. Es cierto que yo soy el presidente del partido porque la militancia cree masivamente que soy la persona adecuada. Por ejemplo, yo me he leído las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cuánta gente lo hace? Yo me inquieto y me preocupo cuando detienen a Puigdemont en Cataluña o se genera un problema entre Corea del Norte y Donald Trump. O cuando estallan revueltas en Nicaragua. Hago un seguimiento de las crisis. Cuando estás en esta actividad tienes que ocuparte de ella, dedicarle tiempo y energía. Analizo la situación política y las encuestas”.

-¡Elecciones a la vista!

“¡Vamos a ver! El 19 vuelve la ciudadanía a decidir la composición de este Parlamento, de los cabildos y de los plenos municipales. Son unas elecciones decisivas. Afortunadamente, la estructura de competencias de Canarias es tan relevante que una parte importante del bienestar de nuestra gente, del futuro de esta tierra, depende de la orientación de las políticas. Así que, habrá la oportunidad de premiar o castigar a los partidos, a los dirigentes y a los cargos públicos en función de cómo han hecho su desempeño”.

-¿El sistema electoral al Parlamento es una distorsión?

“Si bien para ayuntamientos y cabildos cada voto vale igual, en el ámbito del Parlamento tenemos, en efecto, una distorsión: el sistema electoral. Nosotros esperamos como primera condición para que las elecciones de 2019 se parezcan lo más posible a la voluntad de los ciudadanos que seamos capaces de sacar adelante la reforma electoral de mínimos que ha acordado la mayoría de los representantes del pueblo de Canarias. Parece confirmarse que, ante la negación de Coalición Canaria a plasmarlo en una ley autonómica, se tendrá que arbitrar por la vía del Estatuto”.

-La ponencia se reunirá por última vez este miércoles. ¿Qué se presume que ocurrirá?

“Hay una oportunidad para que en el año 19, aunque sea de manera modesta, nuestro sistema electoral baje las barreras, mejore la proporcionalidad y, por lo tanto, el Parlamento de Canarias sea un fiel reflejo de la voluntad de los electores”.

-Y a partir de ahí, ¿qué?

“Entraremos en un proceso electoral donde se van a producir cambios sensibles en el Parlamento. Ya pasó en 2015, con la irrupción de Podemos. Aquí tienen que estar los representantes que quiere la gente”.

-¿Ciudadanos?

[Ríe al captar el doble sentido]“¡También! Llegará una formación política que en 2015 se quedó fuera porque el sistema electoral la excluyó. Ciudadanos hubiera logrado dos escaños. Creemos que esta Cámara contará al menos con un grupo más, hasta siete”.

-¿Quién pierde?

“El Partido Popular y Coalición Canaria, por ese orden”.

-El panorama se presenta interesante. Y complicado…

“Está claro”.

-Se da por sentada la ampliación del número de escaños. Habrá que hacer obras. O terminaremos como en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. Quien llegue tarde, de pie… No estaría mal como fórmula para fomentar la puntualidad…

“O las sillas más chicas”.

-O butacas de avión…

“Daremos alas a la imaginación. Buscaremos la manera”.

-La maquinaria de Nueva Canarias está engrasada, supongo. ¿Cuándo se pondrá en marcha?

“Como partido canario, nacionalista, con tradición municipalista, nuestras elecciones relevantes son las locales y las autonómicas. De las generales nos ocuparemos en su momento. Ahora estamos preparando el programa. Hace tres meses pusimos en marcha un proceso de discusión, abierto (con ciudadanos, con expertos, con sectores), para debatir, escuchar, aprender y tomar nota. Canarias tiene futuro si gobernamos adecuadamente nuestros intereses”.

-¿Cuáles son los grandes problemas de Canarias?

“El desempleo, un 22%; la pobreza y la exclusión social; unos servicios públicos enormemente deteriorados; las listas de espera sanitarias; la educación; la formación profesional… Nuestro programa tratará de ofrecer respuestas a eso. Queremos proponer un modelo fiscal; un modelo económico; la implantación de una tasa turística; una propuesta de gestión del suelo y una apuesta decidida por la sostenibilidad del territorio; un modelo energético que de verdad coloque a Canarias a la cabeza de la producción de renovables, porque disponemos de unas excelentes condiciones: el sol, el viento y la geotermia…”.

-¿Qué es la geotermia?

“El calor que genera el subsuelo. Estamos en tierra volcánica. El 40% de la energía que se consume en Azores es de origen geotérmico. Islandia se abastece fundamentalmente de energía geotérmica. Aquí, los cabildos de Tenerife, de Gran Canaria y el de La Palma investigan en estas tres islas”.

-¿El de Lanzarote no?

“Lo empezó pero no ha hecho el trabajo. El Cabildo de Tenerife dedica casi un millón de euros. El de Gran Canaria, por lo menos 500.000 euros. Nueva Canarias ha presentado tres enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para aprovechar el potencial de la energía renovable del suelo”.

-¿El Gobierno regional está atascado?

“No solo en esto. Lo que pasa en Tenerife con los atascos es más que un problema de carreteras. ¡Demasiados coches!: 740 vehículos por cada 1.000 habitantes, más que en el continente. Si nos decantamos por un modelo de desarrollo de masas, ahí están las consecuencias”.

-¿Ha habido contactos con otras formaciones políticas?

“No. Hablamos de elaborar nuestras propuestas a la ciudadanía en 2019. Frente a la crisis de la pobreza y la exclusión social, entre otras medidas, entendemos que es necesario articular una renta de integración. Es decir, que la gente, joven o mayor, que carezca de posibilidades de acceder a un empleo y a una renta digna reciba una asignación, como en Euskadi”.

-¿Complementaria a la PCI?

“La PCI es para integrar laboralmente. Pero si tienes 73 años, no vas a volver a trabajar. La idea es que, si ganas 270 euros al mes, el Gobierno de Canarias te complete eso con 270 euros”.

-A esas edades y en las actuales circunstancias, más que un subsidio sería el suicidio…

“Es así. Tenemos 43.000 personas que viven en Canarias con una pensión no contributiva en torno a 300 euros. Y pensamos en otros colectivos. Hay gente muy joven o con 47 años que lleva cinco años en paro y carece de prestaciones. Son 80.000 personas a las que la colectividad, a través de una renta básica de integración, aporte un complemento a quien tenga ya ingresos y una cantidad digna para sobrevivir a quienes están sin nada”.

-¿En estos años no se ha avanzado nada?

“Hemos mejorado, sí. No es mentira, pero seguimos estando a la cola de España”.

-¿Qué ha hecho la oposición para configurar una alternativa al Ejecutivo en minoría?

“No ha sido posible porque el PSOE y el PP van a lo suyo”.

-¿Por dónde se está moviendo el entendimiento?

“En los escenarios locales hay algunos movimientos en ese sentido. En Fuerteventura existe un grupo nacionalista llamado Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), que es una escisión de Asamblea Majorera, y hemos firmado una alianza de cooperación política”.

-Esa estrategia responde a la lógica de Nueva Canarias…

“Sí, hay acercamientos de Nueva Canarias con fuerzas políticas locales. A nivel insular y autonómico, las decisiones las tomaría la dirección nacional”.

-¿En Tenerife?

“Hay contactos para presentar más candidaturas”.

-¿El fuego amigo quema más que el ajeno?

“Desgraciadamente, las rivalidades internas y los ajustes de cuentas son elementos que están en esta actividad humana”.

-Ese ambiente hostil denota déficit de liderazgo, ¿no?

“Sin duda. Te puedo asegurar que en Nueva Canarias no lo conocemos. Es verdad que nuestra constitución se hace sobre un grupo homogéneo de personas que compartíamos trayectorias, tradición, compromiso y, además, estuvimos juntos en la crisis [dentro de CC]. Hay una afinidad ideológica, histórica y personal que cohesiona”.

-¿Los litigios de pasiones viscerales contribuyen al desprestigio de la política?

[Mira al infinito] “Tenemos que aprender a respetarnos, a explorar el consenso, a dignificar las instituciones. En la renovación de los órganos [auxiliares] del Parlamento o en Radiotelevisión Canaria se han repartido el cuento y no les han salido las cuentas. Se han traicionado”.





Román Rodríguez Rodríguez nació en La Aldea de San Nicolás a finales de la década de los cincuenta del siglo XX. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, trabajó como médico asistencial durante unos años y como profesor universitario. En 1995 asumió la dirección del Servicio Canario de la Salud (con rango de viceconsejero). Entre 1999 y 2003 fue presidente del Gobierno de Canarias con CC. En 2004 encabezó una corriente crítica que desembocó en la fundación de Nueva Canarias, el 26 de febrero de 2005. En el Congreso coincidió con Paulino Rivero, hasta que este encabezó la candidatura a la jefatura del Ejecutivo regional en los comicios de 2007. De 2007 a 2011 ejerció de vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. La corporación insular la presidía José Miguel Pérez (PSOE), que más tarde formaría tándem con Rivero. Rodríguez se crio políticamente en el seno de los movimientos de la izquierda nacionalista (UNI, ICAN) y ahora intenta adaptarse a los cambios sin desviar el rumbo.