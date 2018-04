“Si cobramos 2 y 3 euros por habitación es porque los sindicatos lo firmaron”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá hoy en Moncloa con una representación del colectivo de camareras de piso Las Kellys, después de que la senadora de Nueva Canarias (NC) María José López Santana le expusiera en la Cámara las condiciones de trabajo que sufren día a día las camareras de piso en los hoteles.

Al encuentro con Rajoy asistirán cinco representantes de Las Kellys con la intención de “buscar una salida” a sus problemas. “Somos conscientes de que se trata de una acto de precampaña, pero por lo menos nos recibe y está dispuesto a escuchar nuestras reivindicaciones. Nosotras vamos con muchas ganas de pelear, no como gatas, sino como leonas, para dignificar nuestra profesión, que hasta hace muy poco era invisible”, declaró la presidenta de la Asociación, Myriam Barros. Al encuentro asistirá, además de Barros, la vicepresidenta del colectivo, Ángela Muñoz, y la presidenta de la Asociación Kellys Unión Confederadas, Eulalia Corralero.

De la reunión, Barros espera, al menos, que Rajoy acceda a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores e introduzca en esta modificación la ley kelly, para que los hoteles no puedan externalizar este servicio. Las otras dos reclamaciones con las que Barros acudirá al Palacio de la Moncloa es la ampliación de las enfermedades profesionales y la anticipación de la edad de jubilación. “Como ve -detalló-, ninguna de nuestras peticiones entran dentro de los incrementos salariales, sino que lo que pretendemos es que se cumpla la ley y que se le den herramientas a los jueces para cumplirla”. Sin embargo, el colectivo se ha encontrado de frente con los sindicatos, a los que no les ha gustado nada que acudan a la reunión con Rajoy sin contar con ellos. “Sabemos que no están por la labor de hacer nada por las camareras de piso, porque si lo estuvieran, no tendríamos que estar nosotras defendiendo nuestros derechos”. Barros afirmó que, al menos, Mariano Rajoy las reconoce como interlocutoras, después de dos años luchando por ello. “Hoy Rajoy nos ha dado la posibilidad y no es gracias al apoyo de los sindicatos”.

“Los problemas de las camareras de piso”, continuó, “no nacen con Las Kellys, llevan muchos años y ellos han pasado absolutamente. Los convenios gracias a los cuales cobramos entre 2 y 3 euros por limpiar una habitación es porque ellos los han firmado. Los convenios de desigualdad salarial que están denunciando en Tenerife CC.OO. los han firmado ellos”. “Nosotras funcionamos con denuncias”, apuntó Myriam Barros, y, en este caso, alabó la labor que está realizando la Inspección de Trabajo en Canarias.