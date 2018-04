CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Díaz (CC) pone el ventilador y defrauda con su silencio por el temor a equivocarse

El alcalde de La Laguna no dudó en señalar a técnicos y cargos políticos inferiores, sorprendió al no responder las preguntas de las acusaciones populares, y dijo no acordarse del caos sufrido en el servicio