El 45% del pleno vota en contra del mayor Presupuesto de Candelaria en una década

Con 11 votos a favor (PSOE y Sí se puede) y 6 en contra (PP,CC y Vecinos por Candelaria), el Presupuesto del Ayuntamiento de Candelaria para el presente año pasó la aprobación inicial, pendiente ahora de la exposición pública y las alegaciones para que sea efectivo. Se aprueban así los mayores presupuestos en una década, parecidos a los años de bonanza económica, con 25,6 millones de euros.

El pleno extraordinario comenzó con el debate de los requerimientos de tres grupos de la oposición (PP,CC y VxC) de aplazar el mismo por “haber tenido apenas seis días para ver con detenimiento”, así como la peregrina afirmación del portavoz del PP de que tenía que haberse elaborado antes del 31 de diciembre, sin recordar que el PP, a nivel nacional, todavía no ha aprobado los del Estado.

La alcaldesa, Mari Brito, además, le recordó al portavoz popular que las propuestas que presenta ahora al presupuesto no tienen cabida porque “le entregamos el borrador y ustedes se negaron a negociar”.

El portavoz de Vecinos por Candelaria, José Fernando Gómez,señaló que “traen aquí un expediente que han tardado dos años en elaborar y nos han dado seis días para su estudio. No creímos que la desfachatez llegara a estos extremos, pero es una prueba más que la continuidad de otros gobiernos nefastos. Diez concejales hablamos de negociar conjuntamente y solo un grupo se sentó con ustedes. Las irregularidades se pueden mantener en el tiempo, pero no todo el tiempo. Un presupuesto injusto con los trabajadores, porque si consiguen empleo ya no serían personas subvencionadas con este gobierno”.

Mayca Coello, de Sí se puede hizo un recorrido histórico, en los que que recordó que, después de tres años sin presupuestos, en 2015 se aprobaron sin negociación y en siete minutos de explicación, y que en 2016 se aprobaron en pleno mes de agosto, con Coalición Canaria en el gobierno, “en el que ya reclamábamos políticas medioambientales o el 10% para Servicios Sociales, demandas que ahora se han atendido”, señaló Coello.

La portavoz de Sí se puede justificó el apoyo de su grupo porque “es la primera vez que en Candelaria se negocia un presupuesto antes de su aprobación. Viene dada por la minoría del PSOE, pero sumar cuenta más que restar y Sí se puede ha sido responsable. Transparencia pura y dura, quien no ha querido saber este proceso, es porque no ha querido enterarse”.

Juan Miguel Olivera, portavoz el PP, señaló que “las cuentas se traen deprisa y corriendo, lo que demuestra la falta de respeto al 45% de la población de Candelaria, la que representan PP, CC y VxC. No entendemos el apoyo de Sí se puede, que no mira para los intereses de los ciudadanos sino para sus réditos políticos.Elevan la publicidad a 130.000 euros para promocionarse a costa de los candelarieros y añaden un préstamo de dos millones, para endeudarnos”.

El edil de Hacienda, Airam Pérez Chinea, respondió a José Fernando Gómez que “habla usted que no existe partida para Antón Guanche. ¿Usted se ha leído el presupuesto? Hay un importe de 250.000 euros. Hable usted con propiedad”, y a Olivera le indicó que “su presidente del Gobierno (Rajoy) no ha aprobado los presupuestos y estamos en abril. Consejos vendo, para mí no compro. Me gustaría que usted me aclarara quien nos esta pagando la campaña electoral. Es usted un irresponsable. Explíqueme eso de dos millones de euros en contratos temporales. Qué vamos a contratar gente para ganar votos, ya no son acusaciones políticas graves, sino de carácter legal”, dijo el edil, también abogado.

Mayca Coello también tuvo palabras para Olivera: “El PP no me va a quitar el sueño, cuando deja España llena de corrupción y aquí su ineficacia para negociar un presupuesto. Nosotros trabajamos y nos tomamos las cosas en serio. No han trabajado y ahora intenta enfangarnos, eso también es electoralismo” y recordó que si no hay dinero para el talud de Dani Ran en Bajo la Cuesta es porque “el secretario dijo que el Ayuntamiento, si hace obras en Dani Ran, estaría prevaricando. Si el Partido Popular quiere prevaricar es su responsabilidad” y recordó sobre el presupuesto aprobado que “es más importante ejecutarlo que aprobarlo, por eso haremos un seguimiento mensual para informar de ajustes y desajustes de este presupuesto”.

Olivera, en su última intervención dijo que “el informe del secretario es preceptivo no vinculante. Si se han podido realizar en la parte de Unelco también se puede hacer en la zona de Dani Ran. Poco adecuado escudarse en eso”, señaló.

El portavoz del PP preguntó por la liquidación del presupuesto y la posibilidad de utilizar el superávit en lugar de pedir un préstamo de dos millones de euros. El interventor contestó que “no se pueden utilizar los 12 millones de remanente sin el cálculo de estabilidad presupuestaria, donde la prioridad aminorar o cancelar deudas. En el próximo pleno se dará la liquidación”.

Las cuentas en detalle

El desglose de las partidas más significativas, aparte del dinero destinado a Personal en el Capítulo I, y además estar pendiente del aumento de 1 ó 1,5% una vez se aprueben los PGE, las cuentas de Candelaria para 2018, que totalizan 25.635.037,77 euros, según detalló el concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, quedan así:

Seguridad y Orden Público: 2.030.344,16 euros, el 16 % más presupuesto anterior. Destaca la creación de partidas para la adquisición de cámaras de vigilancia y seguridad por 60.000 euros y 255.000 euros para Protección Civil, más del 200%.

Urbanismo: 1.544.461 euros (+72%). Presupuestos Comunitarios (276.700 euros), Cubierta Polideportivo de Igueste (92.500 euros), Cancha Polideportivo de Barranco Hondo (25.000 euros) Accesibilidad Ayuntamiento Viejo (54.900 euros) y ARI Antón Guanche (250.000 euros).

Se destinarán 900.000 euros a pavimentación vías públicas: 600.000 euros para asfaltado de calles y 200.000 euros para reposición de acerados. Para saneamiento se estipulan 410.000 euros para intervenir en pluviales.

Recogida Residuos Sólidos y Urbanos: 3.800.000 euros. Cementerios y Servicios Funerarios: 109.500 euros. Alumbrado Público: 350.000 euros, para reposición de luminarias y redes deterioradas. En el apartado de Medio Ambiente se recoge una de las exigencias de Sí se puede, un programa de 65.000 euros. El gran aumento llega en Parques y Jardines, con 794.000 euros, el 94 % de aumento con respecto al presupuesto anterior.

También es destacable el aumento del 40% (700.000 euros) en Servicios Sociales, Mujer, Menor, Familia y Mayores, que alcanza los 2.507.714 euros, que representa el 10% del presupuesto municipal, como demandaba Sí se puede para dar la aprobación a las cuentas.

En Fiestas es una de las pocas áreas que reduce su presupuesto, pasando a 280.000 euros (-2,71 %), pese al alquiler de una nave para el ensayo de los grupos del carnaval (30.000 euros).

Y por último, el concejal Pérez Chinea destacó la rebaja de gastos en los órganos de Gobierno -tras la salida de los cinco concejales de Coalición Canaria del Gobierno-, que suponen 300.000 euros menos respecto al anterior.