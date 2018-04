Santa Cruz exige la emergencia al Gobierno para acabar con la incomunicación de Anaga

El helicóptero tardó cuatro horas en llegar desde que se produjo el accidente. Antes, Carmen Gloria Gutiérrez había realizado cerca de 15 llamadas al 112 con su teléfono móvil. No sirvió de nada, no había cobertura. “Camine en dirección a Lomo las Bodegas intentando conseguir cobertura pero no hubo manera. Hasta que no llegué a un teléfono fijo en Lomo de las Bodegas no puede avisar de que había ocurrido un accidente”. Cuando el helicóptero llegó volaba en una zona equivocada y de nuevo tuvieron que avisar a través del fijo para que fuera al lugar correcto. El resultado de aquel accidente fue el de una persona muerta que, quizá, seguiría viva si la cobertura móvil del 112 en Anaga existiera. Ayer, Sí se puede llevó una moción al Pleno exigiendo al Gobierno de Canarias que garantice esa comunicación, propuesta que no solo obtuvo el respaldo de todos los grupos sino también el apoyo explícito del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien instó al Gobierno regional a que declare la emergencia de las obras necesarias para dotar de cobertura a las zonas de sombra en Anaga. “Le pido que declare la emergencia porque así se agilizarán todos los procesos., dijo el alcalde.

Bermúdez, insistió en que “es fundamental que el Gobierno de Canarias dé una respuesta y lo haga cuanto antes, por lo que sería razonable que, por una cuestión de seguridad más que justificada, activase una declaración de emergencia que le permitiese actuar de inmediato”.

La exigencia de dotar de cobertura las zonas de sombra de Anaga es una de las revindicaciones vecinales más repetidas. Ayer, Andrés Baute y Carmen Gloria Gutiérrez, através del turno de participación ciudadana, fueron los encargados de recordar a las administraciones que en el macizo vive gente y que necesitan de la cobertura móvil, “no para hacernos un selfie y enviarlo a los amigos sino por seguridad y supervivencia”, detalló Baute.

Este vecino recordó que han presentado numerosos escritos en todas y cada una de las administraciones que tienen que ver con Anaga: Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Hasta ahora, no ha servido de nada.

Los pagos y caseríos de Roque Bermejo, Chamorga, La Cumbrilla, Lomo de Las Bodegas y Las Casillas, así como las zonas y valles de Antequera, Ijuana, Anosma y el Faro de Anaga, carecen cobertura de cualquier operador de telefonía móvil, por lo que ni las emergencias pueden ser comunicadas.

Todos los grupos políticos apoyaron esta petición. Por parte de la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, se indicó que aunque “las competencias en garantizar el servicio y las infraestructuras de comunicación, así como su instalación sobre el terreno compete al Gobierno de Canarias y al Cabildo, desde el Ayuntamiento no estamos cruzados de brazos”. “Al contrario -señaló- desde hace 6 meses estamos trabajando con Bomberos de Tenerife, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y la Dirección del Parque Rural de Anaga para buscar una respuesta conjunta a las telecomunicaciones vinculadas a los servicios de emergencias”.

González explicó aque “en concreto el primer núcleo de actuación se centra en la zona de Chamorga y Roque Bermejo, donde queremos reubicar un repetidor de Protección Civil y emplazar uno nuevo de Bomberos en la zona de la Cumbrilla, en donde existe una infraestructura privada dotada de una base de antena en la que estamos realizando pruebas de cobertura con sistemas más modernos de comunicaciones digitales”.