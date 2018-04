El Tenerife se juega en Vallecas la última oportunidad de pelear por el ‘play-off’

Ganar o finiquitarla temporada. No hay más. El CD Tenerife está en la obligación de derrotar esta tarde al líder de la categoría, el Rayo Vallecano, si quiere mantener vivas las opciones de jugar la promoción de ascenso cuando acabe la fase regular.

Tras tropezar consecutivamente ante la Cultural Leonesa y la SD Huesca, los blanquiazules no tiene más remedio que ganar en casa de un cuadro madrileño que solo han perdido ante el Sporting en Gijón desde el pasado seis de enero, encadenan tres victorias seguidas y han ganado cinco de sus últimos seis partidos como anfitriones. En ellos marcaron dieciséis goles y encajaron cinco.

Y por si fuera poco esta dinámica, no hay que olvidar a Raúl De Tomás, principal referencia ofensiva del cuadro rayista y segundo máximo anotador de la categoría. El delantero lleva tres semanas consecutivas viendo puerta, incluyendo las dos dianas que le marcó al Barcelona B el pasado fin de semana.

En el otro bando, la semana ha estado marcada por la resaca que dejó el Tenerife-Huesca. La polémica actuación arbitral y el lanzamiento de un objeto que impactó en la jueza de línea deparó en una sanción impuesta por el Comité de Competición, que decretó el cierre parcial del Heliodoro Rodríguez López por un partido.

Sin embargo el ente federativo dio la razón al CD Tenerife y retiró la segunda amarilla que vio Carlos Ruiz, por lo que el defensa granadino podrá jugar hoy. No sucedió lo mismo con el lateral derecho Raúl Cámara, sancionado tres partidos. Hoy cumple el primero de ellos.

Tampoco jugarán los lesionados Aitor Sanz y Samuele Longo. Este último ya se ha despedido de la temporada tras la operación de hombro que se le practicó el pasado martes.

La principal novedad del equipo titular que presente Etxeberria podría ser el regreso de Juan Villar, segundo máximo artillero del equipo.

En el conjunto madrileño no jugará por sanción Unai López, pero vuelve Trejo, quien se perdió el último encuentro por idéntico motivo y podría tener un hueco en el once titular. Además no estará por unas molestias en la rodilla Majeed, tal como confirmó el entrenador en la rueda de prensa previa. Se caen asimismo de la convocatoria Javi Guerra, Amaya, Akieme, Aguirre, Lucho y Galán.

El CD Tenerife ha puntuado en seis de sus últimas ocho visitas a Vallecas.



A Madrid sin Vitolo y sin el sancionado Raúl Cámara

El CD Tenerife afronta el encuentro de esta tarde sin los lesionados Aitor Sanz y Samuele Longo, y el sancionado Raúl Cámara. Joseba Etxeberria dejó fuera de la convocatoria por decisión técnica a Vitolo y Tyronne del Pino. La lista al completo es la formada por Dani, Carlos Abad; Luis Pérez, Aveldaño, Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Camille, Iñaki; Alberto, Milla, Bryan Acosta; Suso, Montañés, Juan Carlos Real, Mula; Casadesús, Juan Villar y Malbasic