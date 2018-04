El tinerfeño Agoney le dedica una emotiva carta a su madre

Agoney ha querido explicar a sus fans el motivo de su ausencia de las últimas semanas. El exconcursante de Operación Triunfo ha explicado en su perfil de Twitter la dura batalla que emprendió su madre contra el cáncer hace ya siete años.

“Hace siete años, la vida de mi familia y la mía cambió por completo. A mi madre le detectaron un cáncer. Una palabra que todos hemos escuchado varias veces y le plantamos cara, da realmente miedo… a pesar de todo, ella decidió enfrentarlo y si mi madre ya era mi reina, en ese momento se convirtió en mi Dios y en mi Religión”, comienza el texto que ha compartido el artista.

Una carta de lo más emotiva donde explica que fue su madre la que le animó a seguir hacia delante siempre: “Fueron varias las veces que creíamos habernos despedido de ese ‘monstruo’, pero cada vez que volvía, ella se hacía más grande, su amor se multiplicaba, su sonrisa se ensanchaba y sus ojos brillaban más. Parece que nada podía con ella, y estoy en lo cierto, porque ella es la real ganadora de la batalla. Ella, la que nunca se rindió y se hacía más fuerte con cada golpe. La que nos cuidó y nos enseñó con sus actos, no con sus palabras. La que construyó mis alas para poder volar. Ella… ella es mi madre”.

Unas letras a las que añadió un canto a la esperanza: “Esto es algo que siempre me ha aplastado el corazón y necesitaba compartirlo. A veces la vida nos pone obstáculos, pero hay miles de razones por las que seguir viviendo, sonriendo y amando”. Y para terminar, Agoney no quiso olvidarse de todos sus seguidores, esos que siempre le han estado apoyando desde el primer momento: “Gracias a rodas las personas que han estado conmigo y con mi familia en estos días, nunca podré devolver tanto amor. Prometo volver pronto. No sé cómo, pero seguro vestido con la mejor de mis sonrisas!!! Y, por último, gracias a todos ustedes, por permitir que haya llegado a lograr gran parte de mi sueño, y que ella lo haya visto. Gracias”.