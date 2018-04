Esta narración de petanca en Gran Canaria triunfa en Twitter

Todo comenzó con un inocente mensaje en Twitter. Un usuario de esta red social comentaba que un grupo de ancianos se encontraba jugando a la petanca justo frente a su casa y que con eso él ya tenía “la tarde hecha”.

Observando desde una posición privilegia cada lance de este popular juego, el tuitero comenzó a narrar, cual periodista deportivo, las peripecias de los ancianos, dándole la mayor emoción al desarrollo de la reñida competición.

Su relato no tardó en tener gran éxito en la red, donde decenas de usuarios seguían cada paso del torneo callejero, que acabó con dos ancianos disputándose la victoria: Saturnino y Facundo (nombres utilizados por este usuario para referirse a ellos).

El hilo de comentarios desatados no tiene desperdicio:

Jajajajaja muy bueno el video. Has sabido sacarle partido a tu aburrimiento creando divertimento. Gracias amigo me he reído mucho.

