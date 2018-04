“Iniesta es un héroe que nos señaló el camino”

Desde una posición de privilegio, observa el fútbol con tranquilidad, sin presión, disfrutando de la que toda su vida ha sido su gran pasión. Su opinión, pausada, serena y pacificadora, tiene muchos kilos de peso dentro del deporte rey nacional. Es Vicente del Bosque, el entrenador que condujo a todo un país a ganar su primer, y de momento único, Mundial de fútbol. El marqués de Del Bosque (Salamanca, 23 de diciembre de 1950) también fue distinguido en 2016 con el Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS. El pasado jueves pasó, fugazmente, por Tenerife para apadrinar una nueva causa social, que es ahora mismo a lo que dedica gran parte de su tiempo. Apenas estuvo unas horas en la Isla, pero dedicó parte de ese tiempo a repasar para este diario algunos temas de actualidad, como la despedida del fútbol español de Andrés Iniesta, esta misma semana, o la dinámica previa de España ante la cita mundialista de Rusia.

-Iniesta se va del fútbol español. Debemos estar todos de luto.

“La verdad es que es una pena, porque es un ejemplo de todo. Es un chaval normal que ha defendido la camiseta del Barcelona extraordinariamente bien y es un héroe del fútbol español que nos ha señalado el camino. La decisión la adopta él y le apoya su club, por lo que se va por la puerta grande”.

-Suyo es el gol más famoso de toda la historia del fútbol español. Así le debemos recordar.

“Sí, pero además de su gol de Sudáfrica, debe recordarse su recorrido. Llegó muy niño a Barcelona, le ha dado lo mejor a su club y ha sido más de 100 veces internacional, por lo que estamos hablando de uno de los grandes del fútbol nacional de todos los tiempos”.

-¿Cómo vivió aquel gol?

“Yo tenía la mirada puesta en la prórroga cuando Iniesta marcó, a pesar de que teníamos superioridad numérica. Tuvimos la suerte de aprovecharla. Pudiera haber sido cualquier otro el que marcase, pero fue Andrés Iniesta”.

-¿Sin Xavi y sin Iniesta se acaba la idea que triunfó con usted en el mundial de Sudáfrica?

“Vendrán otros jugadores que lo están haciendo muy bien y ya hay unos cuantos que han cogido el relevo de los que nombras”.

-¿A qué le suena que la revista France Football le haya pedido perdón por no concederle en su día el Balón de Oro que tanto se merecía?

“Para la gente del fútbol es más importante el reconocimiento popular que una votación. Cuando España fue campeona en 2010, alguno de los nuestros pudo haber sido Balón de Oro, pero han chocado con dos extraordinarios jugadores, como son Messi y Ronaldo. Pero sin duda que se lo merecieron, ya que contribuyeron a un éxito mundial”.

-¿Cómo llega España a la cita mundialista?

“Llega en las mejores condiciones. En la fase de clasificación ha jugado muy bien y ha ganado, mientras que en los amistosos hemos sido superiores a todos. Hemos jugado con los buenos, con Alemania, Francia, Argentina, Bélgica, etc. Yo creo que todos estamos animados y con la esperanza de que España haga un muy buen papel en Rusia”.

-¿Es la principal favorita para ganar el Mundial?

“Estamos en el grupo, pero lo que no podemos hacer es pecar de un exceso de optimismo. Estamos donde queremos estar, pero luego necesitamos esa pizca de suerte que hay que tener para ganar. Decir que es la máxima favorita es hablar por hablar”.

-¿Quienes son los otros favoritos?

“Pues los equipos en los que están Ronaldo y Messi, luego estarán los franceses, los croatas, los belgas, que tienen una gran selección, sin olvidar a los rusos, que juegan en casa. Argentina ha hecho una fase de clasificación muy mala, pero está Messi y eso nunca hay que olvidarlo, como no hay que olvidar a Brasil”.

-¿Cree que habrá presencia canaria en la selección? Parece que Pedro se quedara fuera de la convocatoria.

“Eso es cuestión de Lopetegui y él hará lo mejor para la selección”.

-Para usted Pedro fue un arma fundamental para cambiar los partidos. Siempre es necesario tener ese tipo de jugadores en los equipos.

“Los equipos son distintos y las épocas también. Ahora Julen llevará a los cree que son los mejores, como en nuestra época hicimos lo mismo. Algunas veces nos habremos equivocado, pero contentar a todo el mundo es imposible”.

-¿Qué opina usted de la introducción de las nuevas tecnologías en el fútbol?

“Para mí es una incógnita. Desconozco cómo se va a emplear el VAR en algunas situaciones. En algunas cosas seguro que será eficaz, pero en otras no. Además, todo lo que se ponga tiene que ser universal y afectar a todos, desde arriba hasta abajo. No solo tiene que emplearse para un Mundial o para una Champions. Tiene que estar al uso de todos, por lo que no sé si va a tener una solución fácil”.

-¿Se ha aburrido este año con la Liga española? ¿Le resultó algo descafeinada por la ventaja que adquirió el Barcelona?

“Es verdad que el Barcelona ha sido muy regular y prueba de ello es que no ha perdido ningún partido. El resto de equipos se descolgaron muy pronto, especialmente el Real Madrid, pero a mí siempre me da la impresión que es un gran equipo que domina todos los partidos y que va a ganar siempre, pero también es verdad que no lo ha hecho en todo momento”.

-¿En su época como jugador ya pasaba esto?

“No, hay temporadas que descuidas algo, pero los jugadores viven de la competición liguera y de la Champions, competiciones que para Madrid y Barcelona son muy especiales”.

-¿Lo ve como principal favorito para llevarse este año la Liga de Campeones?

“Sin duda, es el mejor de los cuatro. En el campo puede pasar cualquier cosa, pero a priori es el principal candidato”.

-Sin embargo, sus clasificaciones no están exentas de polémica. Pasará tiempo y se recordará la eliminatoria frente a la Juventus.

“No se sabe lo que hubiese pasado si no se hubiera pitado ese penalti, pues el Madrid no estaba eliminado, ya que había una prórroga por delante. Yo lo he visto varias veces y algunas veces me parece penalti y otras no. Lo que vale es lo que pita el colegiado”.

-¿Le parece que la figura de Florentino Pérez pesa demasiado en el fútbol nacional e internacional?

“Es un dirigente del Real Madrid, que es un club que de toda la vida ha pintado mucho, pero donde se juega es en el campo, y allí los que deciden son los jugadores”.

-¿Qué hace en su día a día?

“No me aburro. Sigo relacionado con el fútbol, aunque no tengo ninguna responsabilidad y no dependo de nadie”.

-¿Leeremos sus memorias algún día?

“No, no, ya he hecho alguna cosa por ahí, pero tampoco son tan importantes como para escribirlas”.

-¿Y entrar en política?

“Que va, mucho menos. Nunca me he conducido por ese camino. No tengo ni edad ni preparación para entrar en política. Tengo mis ideas, pero se quedan en el ámbito familiar”.

-¿Cómo se erradican los episodios de violencia en la base?

“Quiero pensar que no hay una violencia generalizada, pero sí hay episodios que no son nada edificantes y que protagonizan los padres y los abuelos, que deben reconducirse de la mejor manera. Todos deben pensar que el mayor daño se lo hacen a sus hijos. Los niños, jueguen o no jueguen, deben saber que el fútbol es una herramienta de su educación, no para competir equivocadamente”.

-Esta semana ha estado en Tenerife apadrinando una nueva causa social, que es el torneo Nacional Cup Villa de Los Realejos, parte de cuya recaudación ira destinada a la Fundación Visión Azul, una entidad que pretende generar conciencia sobre el trastorno del espectro autista. Mucha de su actividad actual está relacionada con temas sociales.

“Sí. Es verdad que he estado en Los Realejos gracias a mi amigo Felipe Martín, ya que fuimos muy compañeros en la selección. Siempre estaré cerca de la base y de la discapacidad. Esas dos cosas no me dan pereza ni trabajo”.

-¿El deporte español tiene una deuda con el deporte inclusivo?

“Todo lo que sea integrar a estos tipos de chavales es un acierto, ya que son eficaces, se esfuerzan y crean buen ambiente. Los empresarios deben creer en ellos, igual que las instituciones, como hace el Ayuntamiento de Los Realejos. El otro día demostraron que lo hacen de corazón, por los chavales y por el deporte de base”

-En el año 2016 recogió el Premio Taburiente, que le entregó DIARIO DE AVISOS, en compañía del periodista Iñaki Gabilondo y del escritor Alberto Vázquez-Figueroa, entre otros. ¿Qué supuso para usted obtener ese galardón?

“En estos años he recibido muchos, pero me parece injusto focalizar el éxito en una única persona. El trabajo fue de todo un grupo. Además, nosotros hemos ganado, pero también hemos perdido, y siempre nos hemos querido comportar de la misma manera en la victoria que en la derrota”.

Vicente del Bosque, el marqués sereno

Vicente del Bosque es una pura contradicción. Ha recibido cientos de premios a lo largo de su vida y es casi imposible encontrar malas palabras hacia el exseleccionador nacional. Todo son halagos. Todo son admiraciones. Probablemente sea su carácter afable y campechano lo que le ha hecho ganarse tantas simpatías. Ese saber estar no lo pierde, ni siquiera cuando hay que molestarlo en dos ocasiones para hacer esta entrevista. Nunca atiende con malas formas. A lo sumo te avisa de que no tiene demasiado tiempo. Y es que Vicente del Bosque sigue activo, por mucho que haya dejado el fútbol, tanto como jugador como de entrenador. Colaborar con las causas sociales es ahora su dedicación principal. Y no es poco trabajo este. Le llaman de infinidad de sitios y él nunca dice no. Con la exposición pública de su hijo Álvaro, ha conseguido normalizar la visión hacia personas con síndrome de Down. Del Bosque, el hombre tranquilo que huye del protagonismo, amante del perfil bajo, después de haberlo ganado todo, tiene un único sueño por cumplir: “Ver crecer a mis hijos, que sean buenos chavales, nada más”.