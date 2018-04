La BBC producirá un ‘reality’ que rodará en Canarias

La prestigiosa cadena BBC se encuentra reclutando candidatos para participar en su próximo reality show, un programa que consistirá en que varios grupos de amigos seleccionados por los productores viajarán por España acompañados por equipos de cámaras que filmarán sus peripecias por nuestro país.

Entre los lugares que los concursantes visitarán se encuentran Ibiza y Barcelona, así como las Islas Canarias.

Según ha explicado la cadena, será una “serie documental innovadora” y está buscando personas de entre 18 y 25 años para participar. Los grupos de amigos viajarán yendo a todas las fiestas posibles y conociendo la cultura española durante todo un mes de rodaje.

En declaraciones a la revista Cosmopolitan, un responsable de BBC ha confirmado que la serie tratará acerca de cómo es el primer viaje con amigos, las emociones y las relaciones durante las vacaciones en grupo. “Contará con la historia de lo que significa ser joven y británico hoy a través del prisma de explorar otra cultura, y promete mostrar las diferentes formas en que los jóvenes se relajan y piensan sobre el mundo durante el verano fuera de casa”.

BBC Three is looking for 18-25 year-olds thinking of going to Spain this summer, for a new travel show. Would you or your mates be up for taking part? Email us asap. #explorespain #visitspain #gapyear #summer2018 #spain #festivalseason #ladsholiday pic.twitter.com/kFVjO3KKB2

— TV Casting (@FarrahSolim) 6 de abril de 2018