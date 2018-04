La Carrera de la Mujer de Tenerife tendrá este domingo su octava cita con la solidaridad

La Carrera de la Mujer de Tenerife tendrá este domingo, 22 de abril, su octava cita con la solidaridad. El municipio de Los Realejos se teñirá nuevamente de rosa con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Niños Con Cáncer Pequeño Valiente. Esta prueba, que no será competitiva, arrancará a las 10:00 horas de la mañana desde la plaza de La Cruz Santa en dirección al Realejo Alto, regresando posteriormente al núcleo inicial tras cubrir una distancia total de 4,8 kilómetros.

Este evento, organizado por Ayuntamiento de Los Realejos a través de sus áreas de Igualdad y Deportes y la empresa Quiro+Run, se ha convertido en la cita deportiva no competitiva y solidaria por excelencia de la Isla. Al ser no competitiva, no se asignarán dorsales, ni categorías, ni tampoco premios en metálico. Además el trazado se podrá recorrer caminando o corriendo, de manera individual, en grupo o en familia.

El primer tramo discurre por la calle Real en dirección hacia El Mocán, para luego los participantes recorrer las calles Santiago Apóstol, La Pila, El Medio Arriba en sentido descendente, Avenida de Los Remedios, Carretera Nueva y nuevamente la calle Real para retornar al punto de partida.

En las siete ediciones que se han llevado a cabo hasta ahora, este evento ha logrado recaudar más de 20.000 euros que han ido a parar a varias asociaciones de carácter benéfico. En esta ocasión el destinatario es Niños Con Cáncer Pequeño Valiente, una asociación autonómica sin ánimo de lucro formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados por el cáncer Infantil.

Tras el paso en otras ediciones de grandes atletas como María Vasco o Mayte Martínez, este año la madrina de excepción de la prueba es Naná Jacob, corredora del Tenerife CajaCanarias. Antes y después de la carrera habrá diferentes actuaciones que completarán una mañana llena de deporte, diversión y solidaridad.