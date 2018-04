La novia secreta de Avicii se despide de él con una emotiva carta

El DJ sueco Avicii, fallecido el pasado día 20, tenía una novia secreta. Según informa el Daily Mail, se trataría de la modelo Tereza Kačerová, quien además de desvelar su relación con el artista, ha asegurado que este ejercía de cariñoso padre para el pequeño hijo de ella.

Numerosas fotos del DJ junto a ella y su hijo acreditan en el Instagram de la modelo su cercanía con el músico, unos post que acumulan mensajes de condolencias por la reciente pérdida de Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling.

Según Tereza, la pareja habría estado planeando incluso tener sus propios hijos. Así lo afirma en una desgarradora carta abierta que ha publicado en su Instagram, y que acumula más de 69.000 likes. También publicó un vídeo de fotografías juntos, mostrando la estrecha relación de Avicii con su hijo Lucas.

“Querido Tim: He pasado los últimos días esperando para despertar, esperando a que alguien me diga que esto es una broma enferma, un terrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que nunca volveré a verte nunca más “.

"The brightest stars burn out the fastest." – Tereza Kačerová (@terezakacerova) en Instagram