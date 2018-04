Muere a los 28 años el famoso DJ Avicii

El famoso DJ Avicci, autor de temas tan conocidos como Wake me up o Hey brother, ha muerto este viernes a los 28 años en Omán, según ha informado su representante. De momento, los detalles de su fallecimiento no han trascendido.

“Con profundo dolor tengo que anunciar el fallecimiento de Tim Bergling, también conocido como Avicci. Ha sido hallado muerto en Muscat, Oman, este viernes. La familia está devastada y pedimos a todo el mundo que respete su intimidad en este momento complicado”, ha confirmado su representante en un comunicado.

El artista sueco tenía problemas de salud desde hace varios años y se retiró de los escenarios a los 26 años.

El nombre real de Avicii es Tim Bergling y nació en Suecia