Los centros del Cabildo de Tenerife celebran el Día Internacional de los Museos

El Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife conmemora el Día Internacional de los Museos (DIM 2026) con un programa que incluye más de una veintena de actividades culturales, educativas y divulgativas dirigidas a todos los públicos, que se desarrollará en los diferentes centros museísticos durante este mes de mayo.
La efeméride, impulsada desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), se celebra cada 18 de mayo con el objetivo de poner en valor el papel de los museos como espacios de intercambio cultural, aprendizaje, cooperación y entendimiento entre los pueblos. Con el lema Museos uniendo un mundo dividido, la edición de este año invita a reflexionar sobre la capacidad de estas instituciones para tender puentes entre culturas, generaciones y comunidades, fomentando la inclusión, el diálogo y la convivencia.
El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, anima a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y recuerda que “el próximo 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, la entrada a todos los centros de Museos de Tenerife será gratuita”.
Acha destaca que “el tema elegido este año por el Consejo Internacional de Museos refleja a la perfección la capacidad que tienen estas instituciones para tender puentes entre personas, culturas y comunidades a través del conocimiento, el patrimonio y el diálogo”.
Para Acha, “más allá de su función divulgativa, los museos desempeñan un papel esencial como lugares de convivencia, inclusión y participación social”. “En un contexto marcado por las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, contribuyen a acercar realidades distintas, fomentando el respeto mutuo, la reflexión colectiva y la construcción de sociedades más cohesionadas y tolerantes”, destaca.
Por último, anima a la ciudadanía a sumarse a la programación especial diseñada por los diferentes centros museísticos de la Isla, que incluye charlas, talleres, visitas guiadas, exposiciones, muestras documentales y actividades familiares “concebidas para acercar el patrimonio cultural, histórico y científico a todos los públicos desde una perspectiva participativa, educativa y cercana”.
LAS PROPUESTAS
La programación del DIM 2026 se desarrollará a lo largo del mes de mayo e incluye actividades en los distintos centros de Museos de Tenerife, con propuestas dirigidas a públicos escolares, familiar y general.
En el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), las actividades comienzan con visitas mediadas a la exposición temporal Canarias al detalle, dirigidas a escolares y otros colectivos, que se han venido desarrollando hasta este jueves.
El próximo lunes, 18 de mayo, de 19.00 a 21.00 horas, tendrá lugar la conferencia Historia del Antiguo Hospital Civil de Santa Cruz los Desamparados, a cargo de Carlos Pallés Darias.
Asimismo, el MUNA será escenario de las jornadas Violencia en el mundo antiguo: el contexto aborigen canario los días 19 y 21, de 17.30 a 20.00 horas, así como de una muestra de piezas singulares del Museo de Ciencias Naturales en formato expositivo los mismos días, con dos pases diarios (11.00 y 13.00 horas).
La programación en este museo se completa con los talleres familiares ¿De quién es este trocito?, este sábado y el próximo, 23 de mayo, y De lo pequeño a lo inmenso, el 24 de mayo, ambos vinculados a la exposición Canarias al detalle.
En el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), en su sede de Casa de Carta, se inaugura este jueves, a las 10.00 horas, la exposición temporal del proyecto La Museoneta va a tu cole, que se prolongará hasta el 14 de junio. Asimismo, el 21 de mayo se emitirá el pódcast Punzadas sonoras, grabado recientemente en uno de los espacios del citado centro museístico. En la sede de Casa Lercaro, entre el 18 y el 22 de mayo, podrá visitarse la muestra Objetos ordenados, mundos conectados, con diferentes pases en horario de mañana y tarde (de 10.00 a 11.00 y de 17.00 a 18.00 horas; el 22, solo por la mañana).
El Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) acogerá el 18 de mayo la mesa redonda Foro de Mujeres Científicas y Tecnólogas, a partir de las 17.30 horas.
El Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam) ofrecerá las rutas La Letra Esmeralda, enmarcadas en la muestra Vibraciones de cultura: la inspiradora trayectoria de Esmeralda Cervantes, que comenzaron este miércoles y continuarán los días 13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio en Santa Cruz (rutas), y el 15, 22 y 29 de mayo y 5 de junio en el propio Cedocam (visitas).
Asimismo, el centro pone a disposición del público un documento virtual complementario a la exposición (disponible en la web), concebido como un recurso accesible que amplía los contenidos y facilita una experiencia más completa con el título Esmeralda Cervantes: el arte de unir mundos.
Las personas interesadas en consultar toda la programación, horarios e inscripciones pueden hacerlo a través de la web de Museos de Tenerife (museosdetenerife.org) y de sus redes sociales.