El Cabildo de Tenerife crea el Premio de Narrativa Nicolás Estévanez Murphy

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, aprobó este miércoles en Consejo de Gobierno las bases y la convocatoria del I Premio Insular de Narrativa Nicolás Estévanez Murphy, una nueva iniciativa cultural promovida por el área de Cultura con la que se pretende consolidar un referente literario de alcance regional y nacional, destinado a reconocer obras inéditas de narrativa extensa escritas por autores canarios o residentes en Canarias.
IMPULSO AL TALENTO
“La creación de este premio -explica el vicepresidente insular Lope Afonso- responde al compromiso del Cabildo con el fortalecimiento del tejido cultural de las Islas y con el impulso al talento literario contemporáneo”. “Queremos que este certamen se convierta en una plataforma de prestigio para los creadores vinculados a Canarias y en un estímulo real para la producción narrativa de calidad”.
El consejero insular de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, pone de relieve que con esta iniciativa se honra la memoria de Nicolás Estévanez Murphy “fomentando una excelencia narrativa que sea fruto exclusivo del talento y la originalidad del autor”. Asimismo, explica que “el premio no se limita al reconocimiento económico, sino que incorpora el compromiso institucional de editar y difundir la obra ganadora, favoreciendo así su proyección pública y editorial”.
El Premio Insular de Narrativa Nicolás Estévanez Murphy contará con una dotación económica de 10.000 euros para la obra ganadora y estará dirigido a escritores nacidos en Canarias o residentes empadronados en el Archipiélago durante los últimos tres años.
LAS BASES
Asimismo, Acha explica que las obras presentadas deberán ser inéditas, escritas en lengua castellana y contar con una extensión mínima de 150 páginas y máxima de 250 páginas. Las bases del certamen establecen expresamente la prohibición del uso de inteligencia artificial para la generación de contenido creativo de las obras participantes, permitiéndose únicamente herramientas de apoyo técnico no creativo, como correctores ortográficos o asistentes de maquetación. Con ello, el Cabildo pretende garantizar la autenticidad, la creación original y la integridad literaria de las obras concurrentes.