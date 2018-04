La oposición urge en el Parlamento un plan de choque ante la pobreza infantil

El escalofriante informe de Unicef sobre la pobreza infantil y la exclusión social llegó ayer al Parlamento de Canarias. El Archipiélago se sitúa a la cabeza de España, con 149.000 niños y adolescentes afectados: el 41,6% de este segmento de la población, como ya adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado día 7. El presidente territorial de la agencia de la ONU, Amós García Rojas, instó al Gobierno regional a elaborar un II Plan de Infancia y Familia.

En este contexto, el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, reconoce que es preciso “mejorar e incrementar la dotación de personal para atender a la infancia”, como ha denunciado el Comité de Empresa de Políticas Sociales. Candil achaca esta situación a “la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la que se impedía contratar personal y sustituir las bajas o jubilaciones por motivo de la crisis económica”.

Sin embargo, la oposición mira más allá y urge un plan de choque. Tal y como expuso Luis Campos (NC) en la comisión, los documentos de Unicef Canarias y del indicador Arope justifican que se acepte la enmienda parcial al nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) para que el Ejecutivo de Fernando Clavijo “reaccione y supere su inacción” con la puesta en marcha de propuestas como la renta básica”. Aunque no negó la implicación de las políticas de la austeridad, también habló de la “corresponsabilidad” de todas las instituciones públicas: “Desde la Cámara autonómica, por no haber puesto en marcha la comisión de estudio, al Ejecutivo canario, que, después de una década, no ha sido capaz de poner en marcha el segundo plan de infancia y familia que propone Unicef”.

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que los datos de Unicef obligan a Clavijo a “comenzar a tomarse en serio, de una vez por todas, una situación que es demasiado grave”. Torres advierte de que el porcentaje de niños y niñas de 0 a 2 años matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil fue de solo el 12%, 22 puntos por debajo de la media nacional. “El Gobierno de Coalición Canaria debe realizar una reflexión muy seria, pues Canarias siempre encabeza en lo malo y, a pesar de ello, el Ejecutivo se conforma y resigna”. El PSOE sugiere que atienda las propuestas de Unicef, como la aprobación de un plan de infancia y familia, proteger la inversión en infancia, aprobar una estrategia contra la pobreza y promover el consenso social y político en torno a la educación.

Torres recuerda la propuesta en la que ha venido insistiendo su partido sobre el diseño y despliegue de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, una iniciativa que fue respaldada por el Legislativo en el último debate de política general. El PSOE defiende que se establezca una política de precios y un sistema de ayudas públicas que contribuyan a reducir las barreras de acceso a la primera etapa de infantil y contemple que las familias con rentas inferiores a 18.000 euros no paguen nunca más de 100 euros mensuales tanto en plaza pública como en privada mientras no se llegue al 30% de cobertura en edad (0-3 años) en plaza pública.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Mariano Cejas, insta a Fernando Clavijo a tomar cartas en el asunto: “Es cuanto menos reprochable que el Ejecutivo regional mantenga empresas públicas en pérdidas de 160 millones y contrate a casi un centenar de asesores en presidencia con casi 150.000 menores en Canarias, dos de cada cinco, que corren el riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Es una absoluta vergüenza que, aun mejorando la economía, Canarias siga a la cola de todos los indicadores”.

Cejas atribuye este “despropósito” a los 25 años de “desgobierno” de CC, “apoyado por el bipartidismo del PP y PSOE”. En consecuencia, pide que “deje de inflar” la Administración “colocando a amigos y afines en cargos de confianza”.

Durante la visita a un colegio en Santa Cruz (Isabel la Católica), Clavijo esgrimió que su Ejecutivo trabaja “cada día” para invertir la tendencia.