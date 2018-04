Martínez considera “habitual” el pago de facturas fuera del presupuesto

El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, explicó ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz liquidó los presupuestos de 2017 con unas obligaciones pendientes de aplicación (OPAs) por importe de 15,2 millones de euros, correspondientes a abonos ordinarios que se encuentran a la espera de su formalización contable en las cuentas municipales. “Estamos hablando de pagos ya satisfechos, en favor de otras administraciones públicas por servicios prestados al municipio, que en el transcurso del tiempo se van incorporando formalmente a las cuentas públicas. Es un procedimiento absolutamente habitual en todas las administraciones públicas y desconocerlo sólo se puede atribuir a una cuestión de ignorancia”, explicó. El edil respondía así a las críticas vertidas por Sí se puede sobre esta modalidad de pago que ha hecho que se aumente este tipo de gastos, pasando de ocho millones en 2016 a los 15 de 2017, acusando al Consistorio de no solo pagar este tipo de facturas sino también de hacerlo sin el visto bueno de Intervención.

Juan José Martínez indicó que de los 15,2 millones abonados y aún no formalizados en los presupuestos, 8,4 millones corresponden al gasto en obras, contribución al Plan Insular de Residuos (PIRS) y otros conceptos menores en favor del Cabildo Insular; 5,9 millones en favor de la entidad pública Viviendas Municipales; 250.000 euros para sufragar gastos ordinarios con la Seguridad Social; y 118.000 euros para satisfacer obligaciones con el Gobierno de Canarias y con la Administración General del Estado.

“Como se observa, la gran mayoría obedece a la formalización contable de pagos a administraciones públicas que en gran parte, como en el caso del Cabildo, responde a la detracción de ingresos del Ayuntamiento por Obras, PIRS y del instrumento de la Carta Municipal”, dijo.

“En el caso de Viviendas Municipales, se refiere al pago adelantado en concepto de transferencia específica a favor de la entidad mercantil por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la aportación del Ministerio de Fomento y del Gobierno de Canarias de la anualidad 2016 en concepto de ARIS y ARRUS”.

Sí se puede reprochó a Martínez que los tildara de “ignorantes” cuando, a su juicio, ni siquera responde a lo que se le cuestionó. “Desmienten algo que no hemos dicho”, defendió la edil Asunción Frías. “Lo que afirmamos es que los pagos son irregulares, no que no se hubieran pagado”. Frías además acusó al edil de Hacienda de “olvidarse” de otros pagos que nada tienen que ver con las administraciones públicas como por ejemplo el realizado al antigua recaudador, “que hicieron sin seguir los trámites adecuados”. Para la edil de Sí se puede, que esta práctica sea habitual “no significa que sea correcta, es más, es bastante irregular. La Ley de Transparencia es muy dura la respecto”.