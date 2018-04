Miriam Rodríguez (OT) presenta su primer single ‘Hay Algo En Mí’

Miriam Rodríguez, tras aceptar el reto de componer una canción homenaje a la serie Vis a Vis, presenta el single Hay Algo En Mí con el que comienza su carrera artística

Hay Algo En Mí es una balada emotiva y épica, un tema que habla de libertad, de la valentía y fuerza de la mujer.

Miriam además pone imágenes a esta canción y graba su primer videoclip dirigido por Gus Carballo, en el que, acompañada de un grupo de bailarinas, representa la falta de libertad y cómo las mujeres unidas consiguen dejar atrás sus ataduras.

“Hay Algo En Mí surge de una propuesta que yo recogí con mucha ilusión. Anteriormente ya había compuesto otras canciones, pero en este caso, poder hacer algo tan especial y con lo que me siento tan identificada me llena de alegría. Durante el proceso compositivo me inspire en todas esas mujeres fuertes, anónimas y luchadoras que pasan por momentos difíciles en sus vidas. Surgió con relativa facilidad. En cuanto al videoclip, es increíble poder acompañar a este single con un vídeo tan potente y con el que personalmente estoy satisfecha y agradecida. Ahora simplemente esperar que guste y volver a agradecer una vez más a todas las personas que han ayudado a dar forma a este trabajo tan mío”, afirma Miriam.

Hay Algo En Mí estará disponible a partir del 20 de abril.