Santa Cruz propone hacer un nuevo acceso soterrado por la Vía Litoral

“Santa Cruz es la más perjudicada por los atascos en la autopista del Norte” aseguró ayer el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez. Para el regidor municipal, que los atascos de la TF-5 solo sean un problema de los vecinos del Norte “no es verdad”. Bermúdez detalló que el destino de la mayoría de los usuarios de esa autopista es la capital, “por eso necesitamos facilitar la entrada a la ciudad incluso con más accesos que los dos que ahora tenemos”.

Según el alcalde, “somos la capital y queremos que la gente venga, pero que lo haga de una forma cómoda. Ahora mismo, con solo dos entradas no podemos garantizar esa accesibilidad, y por eso necesitamos aumentar el número”. Preguntado por DIARIO DE AVISOS sobre cómo pretende aumentar el número de accesos a la capital, el alcalde señaló que, evidentemente, no hay posibilidades de sumar nuevas entradas si no es en altura o soterrando. “El mejor ejemplo lo tenemos en el acceso de la TF-4, que es el que viene del sur, ahí confluye tanto el tráfico portuario como el del resto de vehículos, produciéndose un colapso importante. Si podemos segregar ambos tipos de vehículos, podríamos dar fluidez, y eso se consigue soterrando parte de la entrada al puerto, desde el Palmetum hasta el Auditorio”.

Y es que, tal y como recordó Bermúdez, “el proyecto original de la Vía Litoral recogía ese soterramiento y no se ha hecho. Creo que en esos trabajos que se están estudiando para agilizar el tráfico en Tenerife debería priorizarse ese tramo”. El alcalde ya ha expresado en más de una ocasión que tanto el deterioro de la calzada como los atascos que se producen a la entrada y salida en hora punta se podrían solventar desviando el tráfico portuario bajo tierra.

La otra opción, hacer accesos en altura, es una posibilidad apuntada por el regidor, ya que permitiría, por ejemplo, en la entrada de la TF-5, tener dos vías para acceder a la capital. El alcalde no quiso avanzar más detalles sobre las negociaciones que, con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, se están llevando a cabo para aumentar el número de entradas a la capital y mejorar la movilidad. Entre esas medidas está la del estudio que Urbanismo ha solicitado al Ejecutivo regional sobre la movilidad en la zona de Cabo Llanos. “Ese estudio nos permitirá conocer la posible ordenación, por ejemplo, de los espacios libres que ahora se usan como aparcamientos”, apuntó.

Limitación de accesos

En cuanto a la limitación de entrada de coches a la ciudad, el alcalde quiso matizar que no se trata de una prohibición. “No queremos que la gente deje de venir a Santa Cruz, lo que nos interesa es que venga más gente, pero que lo haga de una forma cómoda y ordenada. Somos la principal fuente de trabajo y tenemos que facilitar que los coches puedan entrar, con una reordenación del tráfico, y eso es lo que pretendemos con el plan anunciado”.