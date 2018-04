¡Una subida de vergüenza!

Adrián Mesa/ María Armas Santa Cruz de Tenerife

Canarias, con 175.178 jubilados, según datos del Ministerio de Empleo, es la cuarta comunidad autónoma en la cola del pago de pensiones, con una media anual de 857,92 euros. El Gobierno central congeló el sistema de pensiones con la reforma de 2013, que apartó su revalorización anual según los cambios del IPC (Índice de Precios al Consumo). La nueva ley, que entró en vigor en 2014, permite al Ejecutivo calcular los cambios de las pagas en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Después de que el Consejo de Ministros aprobara a finales de diciembre la subida de 0,25% , la Seguridad Social preveía que el incremento alcanzaría a más de 9 millones de pensiones contributivas y 400.000 no contributivas. Así, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convocó, bajo el lema Contra las pensiones de miseria. No al 0,25%, una oleada de huelgas que continúan desde el día 22 de febrero hasta el pasado fin de semana, secundadas por UGT y CC.OO. Ante el revuelo causado por esta polémica subida, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), declaró que las pensiones incrementarían con la mayor inserción de personas en el mundo laboral. “España no puede permitirse volver a políticas de recesión”, subrayó. Mientras en la oposición, Pedro Sánchez (PSOE) propuso que el sueldo de los cargos públicos se suba el 0,25%, como forma de solidarizarse con los jubilados, y al igual que Podemos, los socialistas defienden la revalorización de las pensiones al mismo ritmo que los precios. Una propuesta que Rajoy calificó como “cheque en blanco sin fondos”.

La coalición de izquierdas presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en ese sentido, la cual fue bloqueada por el veto del Partido Popular. Ciudadanos (Cs), a través de Toni Roldán, portavoz de Economía de Cs en el Congreso, afeó al Gobierno: “Los pensionistas tienen que mantener el poder adquisitivo”. De los encuestados por DIARIO DE AVISOS destacan, especialmente,dos testimonios, los de Rosa María Martín y Asensia López, que cobran una pensión de 369,90 euros, y con ello deben hacer frente a todos los gastos del hogar.

En el caso de Asensia, que sostienen a una hija en paro y a sus nietos, suele reservar 200 euros en el banco y sobrevivir con lo que sobra durante todo el mes. Para ambas, la subida de 0,25% representa un euro más, que califican de “vergüenza”. Rosa María, por su parte, declara “prefiero pagar la hipoteca que comer”.