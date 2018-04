Una universidad de EE. UU. facilita a sus alumnos una cabina para llorar

The Cry Closet (El Armario del Llanto, en español) es un pequeño habitáculo situado en la biblioteca de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, que los estudiantes podrán utilizar para desahogarse, tranquilizarse y, en definitiva, llorar en la intimidad.

“Un lugar seguro para estudiantes estresados ​​también conocido como The Cry Closet“, expone el cartel de la entrada de la cabina. Se trata de un “espacio destinado a proporcionar a los estudiantes que preparan exámenes finales un lugar donde tomar un breve descanso de 10 minutos”.

Tocar antes de entrar, acceder de uno en uno o permanecer un máximo de diez minutos son algunas de las reglas de la mencionada habitación, según recoge el diario británico Metro.

La institución ha solicitado a los usuarios que compartan experiencias acerca de The Cry Closet en sus redes sociales que utilicen el hashtag #cryclosetuofu.

so my school installed a cry closet in the library LMFAOOOOOOOOO what is higher education pic.twitter.com/6rGcJv9qjr

— jacks (@aJackieLarsen) 24 de abril de 2018