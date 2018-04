Viernes 13 en el Festival de Las Palmas

Por Benjamín Reyes

El 18º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria volverá a ser hoy, a partir de las 23 horas, escaparate del mejor cine bizarro mundial gracias a La noche más freak.

La sección más gamberra del certamen grancanario ofrece en el Teatro Pérez Galdós el estreno mundial de la surcoreana The Uncle (con la presencia de su director, Kim Hyoung Jin), el largometraje español Matar a Dios y la inquietante Game of Death, y los cortometrajes Clanker Man, Fucking Bunnies y Stay.

Jesús Palacios, coordinador de este espacio, reivindica el cine de terror como “catarsis para liberarnos de nuestras presiones cotidianas”, posicionándose contra “ese nuevo cine de género, hipster y políticamente correcto”.

El plato fuerte es The Uncle, un ejemplo de que “gran parte del buen cine de terror en esta línea procede ahora no de Hollywood o Europa, sino de las cinematografías orientales que no para de ofrecernos ejemplos en este tono”, manifestó Palacios. “Tenemos la suerte de estrenar mundialmente este título, de Kim Hyoung Jin, que estará presente en Las Palmas presentando su trabajo”, apuntó.

Sobre este título surcoreano, Palacios explicó que “es una película de horror psicológico, que no tiene elementos sobrenaturales, pero es realmente inquietante, no toda la información se desvela desde el primer momento: el argumento en sí presenta un microcosmos perverso y perturbador, con incesto, abusos o la claustrofobia de la vida en provincias. Esta película es uno de los grandes descubrimientos del año”.

“Todos los años intentamos tener algo del cine Freak que se hace en España”, comentó Palacios, para presentar Matar a Dios, que da lo que promete: es una comedia negra, que si ves la película te puede quedar bastante afectada tu idea de la divinidad. Funciona muy bien durante todo el metraje, con un final bastante sorprendente, con un giro más dramático o poético”.

Finalmente, Game of Death, que ganó el festival de cine fantástico de Porto Alegre, es “una variante sorprendente de la comedía juvenil gore, que mezcla varios formatos, en los que puede aparecer la animación, con un humor negro muy potente y con una cierta carga de profundidad moral sobre cuál es la naturaleza de la violencia y el instinto del ser humano para la supervivencia a toda costa”.