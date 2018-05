Adiós con orgullo

El Iberostar Tenerife dijo adiós a la temporada ayer, tras firmar un gran partido ante el poderoso Real Madrid (75-84) cerrando de esta manera una temporada, otra más, histórica. No fue un duelo brillante, pero sí muy emocionante. El Canarias utilizó sus armas, se apoyó en su público y, sobre todo, jamás se rindió, pero la calidad de los madrileños hizo mella.

Capítulo aparte tiene la actuación arbitral, no solo por algunas decisiones, que incluso por televisión son difíciles de ver habitualmente, sino por el trato desigual, por lo que se permite protestar, por ejemplo, a un equipo grande, y a otro, como el Iberostar, no. Eso pareció descentrar a algún jugador local, aunque no deba ser usado como excusa. La mejor explicación es la real: el Canarias tutea a un campeón de Euroliga sin necesidad de agarrarse a otros aspectos.

Jugadores como Borg, Beirán o Tobey dieron un paso al frente, llegando bien al final de campaña, algo que también permitió competir al máximo a los suyos. San Miguel volvió, aunque se le notó algo falto de ritmo de competición.

Walter Tavares fue un muro en el inicio para el Iberostar Tenerife. Dos tapones del pívot permitieron la primera renta (2-7) de un Madrid que salió con Doncic de cuatro en defensa sobre Abromaitris. El Canarias había formado con San Miguel de titular, pero cambió a Borg después de que el aragonés no comenzara bien el duelo. Con Tavares como un gigante, el Canarias buscó vías de anotación que no encontró, aunque su rival tampoco tenía el mejor día, con un paupérrimo 6-9 en el marcador a falta de dos minutos.

Mike Tobey fue capaz de encontrar el punto débil de Tavares, buscando tiros a media distancia, sacando al gigante de la zona y logrando ocho tantos de manera consecutiva para que el cuarto acabara con empate a 14. El partido era tan feo como intenso, pero esa era la mejor manera de poder ganar a todo un campeón de Euroliga.

El parcial de 8-0 del Canarias (22-14) sorprendió a los madrileños, incapaces de frenar a un rival desatado hasta que las individualidades comenzaron a hacerse notar.

Es pasmosa la facilidad con la que un equipo como el blanco logra, en un abrir y cerrar de ojos, un parcial de 4-13 para obligar a Katsikaris a pedir un tiempo muerto (26-27). El tiro exterior de los de Pablo Laso castigaba sin piedad al Iberostar Tenerife.

Un triple de Rudy Fernández (29-35) evidenciaba la superioridad del Madrid, capaz de poner las cosas con 29-38 a un minuto del descanso. Las cosas empeorarían por el tremendo ritmo de juego impuesto por los visitantes, que se fueron al descanso con una ventaja de 12 tantos que amenazaba con romper el marcador (32-44). El 53% de acierto en el triple del Real Madrid (8 de 15) era decisivo. Que Anthony Randolph, uno de los mejores jugadores en su puesto de Europa, fuera el décimo segundo hombre utilizado por Pablo Laso, habla bien a las claras del potencial de la plantilla del equipo madrileño.

Segundo tiempo

El Iberostar Tenerife sabía que las opciones de seguir en el partido pasaban por su regreso de los vestuarios. Con intensidad y acierto los aurinegros consiguieron situarse a siete puntos (40-47), pero el esfuerzo para lograrlo pasaría factura. Los madrileños son una máquina casi perfecta cuando comienzan a jugar, porque todos suman. Cuando el 50-61 llegó al electrónico, solo Dino Radoncic se había quedado sin anotar. Rudy, el que más, llevaba 17 puntos.

La capacidad de resistencia aurinegra era la principal garantía para seguir teniendo opciones sobre el parqué del Santiago Martín. El Canarias no estaba acertado en campo ofensivo, pero peleaba cada pelota en defensa. Desgraciadamente, cuatro fallos consecutivos en el tiro libre, más una bandeja de Petit que se salió del aro, no dejó a los insulares poder meter el miedo en el cuerpo a un Real Madrid que, en la última manga, iba a no tenerlas todas consigo.

Parcial de 5-0 con triple de Borg (58-63) y vuelta a empezar. Los de Pablo Laso corrían, pero no se despegaban de los de Fotis Katsikaris. A cada esprint blanco, cada vez que miraba hacia atrás a ver dónde estaba su rival, volvía a encontrarse al Canarias con los dientes apretados.

A falta de seis minutos el equipo se puso a siete tantos (64-71), hasta que Llull, de tres, tratara de mantener las diferencias. De esa forma, con ataques a la heroica locales y respuesta del campeón de Europa demostrando su calidad, se llegó al final del partido, que pudo ser más apretado si Akognon hubiera acertado alguna de sus últimas acciones o si los colegiados no hubieran tomado algunas decisiones. Cada falta del Madrid era protestada de manera airada, algo no permitido a los jugadores del Iberostar.

Con 75-84 acabó el partido y una temporada histórica, en la que los aurinegros, no hay que olvidarlo, ganaron la Copa Intercontinental, se clasificaron para las semifinales de la Copa del Rey de Gran Canaria, eliminando a todo un Valencia y disputaron, por segundo curso consecutivo, las eliminatorias por el título liguero.

Ahora toca pensar en la próxima temporada, en tratar de mantener a algunos jugadores clave, saber qué sucede con el entrenador y, lo más complicado, mantener al club entre la élite de la ACB; algo dificultoso por la tremenda exigencia que se encontrarán los aurinegros, que ya son uno de los conjuntos a batir de la mejor competición cestista de Europa.

Iberostar Tenerife: San Miguel (3), Ponitka (10), Vasileiadis (3), Abromaitis (12), Tobey (18) -inicial-, Niang (-), Bassas (3), Odiase (-), Vázquez (2), Borg (8), Akognon (7) y Beirán (9).

Real Madrid: Campazzo (4), Doncic (12), Causeur (3), Taylor (2), Tavares (11) -inicial-, Randolph (3), Fernández (19), Reyes (8), Ayón (6), Carroll (6) y Llull (10).

Árbitros: Conde, Bultó y Rial.

Incidencias: Pabellón de Deportes Santiago Martín. 5.096 espectadores, según datos del club