Alfonso Serrano sondea el mercado para encontrar el relevo de Etxeberria

Alfonso Serrano se encuentra inmerso en pleno proceso de sondeo del mercado de entrenadores. En estos momentos, la no continuidad de Joseba Etxeberria en el banquillo blanquiazul es más factible que lo contrario. De hecho existe un 70 por ciento de posibilidades de que el no se imponga. En cualquier caso, hasta después del choque de este sábado contra el Albacete, el último de la temporada, el club no tiene planificado comunicar nada al respecto.

Obviamente es Miguel Concepción el que tiene el futuro de Etxebe en sus manos. El presidente de la entidad se mantiene a la expectativa. Aguarda a que el director deportivo le presente la o las alternativas que ha buscado para relevar al de Elgóibar. Si esa opción no convence al máximo dirigente del club, el exjugador del Athletic ganaría enteros para prolongar su vinculación contractual con el club más allá del 30 de junio.

No obstante, Alfonso Serrano tiene claro y decidido que Etxeberria no es el preparador adecuado para liderar el proyecto deportivo de la temporada 2018/2019. Teniendo en cuenta que los recursos económicos con los que contará la dirección deportiva para fichar serán bastantes más reducidos, acertar con el entrenador se convierte en algo fundamental.

El director deportivo del club busca el entrenador con el perfil adecuado para sustituir a Etxeberria llegado el caso. Luego le trasladará su decisión a Concepción y se adoptará una postura firme. Todo esto sucederá en los próximos días, mientras que en los primeros días de la próxima semana, Etxeberria será informado y, muy probablemente, se dará por finalizada la corta etapa del técnico guipuzcoano al frente del CD Tenerife.