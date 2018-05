Amenaza a clientes de un restaurante en Nueva York por hablar español

Un hombre ha amenazado a dos clientes mientras estaban en un restaurante de Manhattan, Nueva York, por hablar con el personal del local en castellano. El vídeo que circula por Twitter muestra como el hombre amenazó a la pareja y llegó a decirles que llamaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. si no empezaban a hablarle al personal en inglés.

En declaraciones a la cadena NBC, la puertorriqueña Emily Serrano explicó que suele acudir al ese restaurante y que conoce ya a los camareros, con los que habla en español e inglés de forma indiferente.

Aquel día, explica Emily, mientras hablaba con los trabajadores en español empezó a escuchar los gritos de este hombre, que quería que cambiara el español por el inglés. “Pago por su bienestar, pago porque vivan aquí… lo menos que pueden hacer es hablar en inglés. Cada persona que estoy escuchando está hablando en español… ¡Esto es América!”, dijo el hombre en voz alta.

Man threatens to call ICE on people speaking Spanish in Manhattan restaurant. “Your staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking English.” https://t.co/7fgzU9FUcf pic.twitter.com/02TDvGQ9hI

— ABC News (@ABC) 16 de mayo de 2018