Así ha sonado ‘Tu canción’ en Eurovisión 2018

Los representantes de España en la 63ª edición del Festival de Eurovisión, Amaia y Alfred, han interpretado este sábado 12 de mayo ‘Tu canción’ en la segunda posición de la gran final del certamen, después de Ucrania y antes que Eslovenia.

Desde el pasado jueves, los dos jóvenes artistas se encuentran en Lisboa –sede del concurso musical tras la victoria de Salvador Sobral en 2017– para preparar la actuación con la que compiten con otros 25 países en un gran evento que cada año reúne a más de 200 millones de espectadores de todo el mundo.

Amaia Romero y Alfred García, ganadora y finalista de la última edición de ‘Operación Triunfo’, han defendido sin contratiempos en el escenario del Altice Arena de Lisboa su propuesta intimista. ‘Tu canción’ es una balada compuesta por el cantante y compositor sevillano Raúl Gómez, junto a su tía Sylvia Santoro.

La puesta en escena de la candidatura española ha hecho hincapié en ellos dos, Amaia y Alfred, como únicos protagonistas de ‘Tu canción’, buscando que el espectador se concentrase solo en ellos. Según ha explicado RTVE, la iluminación y el diseño de realización estaban pensados para captar la intimidad que crean cuando interpretan la balada.

Para hacerse con el deseado micrófono de cristal, Amaia y Alfred deberán conquistar a los espectadores (50%) y a los jurados (50%) de los países participantes. Así, cada país otorgará los 12, 10, 8 puntos, sucesivamente hasta 1 punto, a sus diez favoritos.

Posteriormente, el portavoz de cada país – en el caso de España será Nieves Álvarez– anunciará la votación que corresponde a los votos del jurado, no a los del televoto. Los telespectadores españoles podrán votar a través de la aplicación oficial en español del Festival, por sms y llamada telefónica.

