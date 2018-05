Carta viral a la novia embarazada de un miembro de La Manada

La indignación a la sentencia de La Manada no solo ha movilizado a este país, sino que ha trascendido a varias capitales europeas donde solicitan que se condene a los cinco sevillanos por violación, endureciendo así, la pena impuesta.

Diversos hashtags como #yosítecreo, #noesno o #cuéntalo, donde miles de mujeres han contado cómo han sufrido en sus vidas -de una forma u otra- acoso sexual, han revolucionado estos días las redes sociales. Sin embargo, de entre todas estas reacciones, la carta dirigida a la novia embarazada de Antonio Manuel Guerrero Escudero, el guardia civil de La Manada, ha conmocionado a internet.

El autor de la misiva, publicada en Facebook, desea que el condenado se convierta en padre de una niña, pero que “nunca se encuentre en la vida con un individuo como su padre”. A continuación, compartimos el viral mensaje íntegro:

Me gustaría dirigirme a la novia de Antonio Manuel Guerrero Escudero que ahora aparece solo con sus iniciales en los medios, nacido en 1989, agresor sexual condenado pero no violador según los jueces de Pamplona.

No sé cómo fue tu encuentro sexual con tu novio en ese vis a vis en Alcalá Meco porque tu novio tuvo la consideración de no grabarlo como parece que suele hacer cuando abusa de niñas de 18 años completamente borrachas con la ayuda de sus amigotes. He sabido por la prensa que como resultado de ese vis a vis te quedaste embarazada y ahora eres la madre de su hijo/a (espero sinceramente que sea una niña y que nunca se encuentre en la vida con un individuo como su padre).

Me gustaría saber si acudiste a este vis a vis con la intención de quedarte embarazada, es más, me gustaría saber incluso si tenías la intención de tener sexo con el, porque con los datos que tengo la verdad es que no me cabe en la cabeza.

Sabiendo lo que tu novio y sus amigotes le hicieron a esa niña, como la metieron de noche en un portal, agarrándole de las muñecas, cuando estaba en estado de embriaguez, aprovechando su evidente superioridad física y numérica. Sabiendo que la penetraron simultáneamente – 18 años – por la boca, por el ano y por la vagina mientras la grababan con sus móviles. Sabiendo que uno tras otro, incluido tu novio, eyacularon dentro de ella y sin preservativo. Sabiendo que tu novio estaba tan cachondo como eufórico, jaleándose y pidiendo a gritos turno para metérsela, mientras ella, en shock, no hacía ni la más mínima muestra de estar disfrutando de la situación. Me pregunto cuántas veces has estado en esa situación aunque fuera solo con Antonio Manuel. Me pregunto si le importa lo más mínimo que tú disfrutes o como te sientas.

Siete vídeos explícitos en los que se ve cómo la humillan y la vejan. Me pregunto si habrás tenido estómago para verlos.

Sabiendo que tu novio le robó el móvil para que no pudiera ponerse en contacto con nadie. ¡Ah, no! Perdón, se lo robó por avaricia según él. Porque tu novio tiene esa mala costumbre, en vez de intercambiar teléfonos con las chicas con las que te pone los cuernos, se los roba. Cosas suyas, me imagino.

Me pregunto si habrás recibido presiones por parte de su familia y abogados, amigos con tricornio, para no dejarle “tirado cuando más te necesita” bueno, ahora ya le tienes en tu vida para siempre. Es el padre de tu hijo (Diosito, que sea una niña) ¡Felicidades!

Te has llevado el premio más gordo.

Me pregunto si aparecerás para apoyarle en el otro juicio que tiene pendiente por la violación o agresión sexual de otra chica en las fiestas de su pueblo en Córdoba, mismo modus operandi de “manada” dejando a una chica desnuda y drogada en el asiento trasero de su coche con la ropa hecha trizas.

Me pregunto qué pensaran tus padres de tu relación. ¿Están tus padres orgullosos de su yerno, del padre de su nieto? (Diosito que sea nieta)

Me pregunto si tienes pensado llevar a la criatura (a estas alturas ya sabes que quiero que sea una niña, ¿verdad? Lo que menos necesita el mundo es otro varón con los genes de tu novio) a ver su padre a la cárcel y qué historia le vas a contar sobre por qué su padre está ahí.

Pero sobre todo me pregunto si te das cuenta de lo miserable que tu vida va a a ser con un individuo como este y si encontraras la manera de liberarte de él.

Espero que sí

Estaremos todas contigo si lo haces.