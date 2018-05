Cinco espectaculares timelapses del cielo de Canarias que tienes que ver

Lo decíamos ayer y lo recordamos de nuevo hoy. Empiezan a ser legión en las Islas los fotógrafos nocturnos que, con afán y pasión, se dedican a retratar el cielo de Canarias y a grabarlo de mil maneras distintas, y por suerte, siempre inagotables. También, los que nos visitan con la misma finalidad y entusiasmo para luego compartir sus creaciones con nosotros en sus redes sociales.

Prueba de ello es este magnífico y novísimo timelapse del cielo de Canarias, en esta ocasión el de La Palma -ayer te mostrábamos el de Tenerife-, también de la mano de Adrien Mauduit, fotógrafo y cineasta de naturaleza de origen francés cuyo objetivo es “hacer visible, accesible y divertida la naturaleza y la ciencia”. A sus redes sociales ha subido, hace escasos 5 días, este nuevo vídeo de cuatro minutos y medio desde distintas ubicaciones de la conocida como la Isla Bonita, que seguro te dejara sin aliento.

ENTRE CIEL ET TERRE – La Palma in 4K astrolapse from Adrien Mauduit Films on Vimeo.

OTRO CUATRO TIMELAPSES DEL CIELO DE CANARIAS

Kutura Mesa, uno de los mejores instagramers tinerfeños, compartió en su cuenta este precioso timelapse del Teide, coronado con su ‘gorrito’ de nubes durante el atardecer, titulado The rhythm of the sky (El ritmo del cielo). Aunque de corta duración, la belleza de las imágenes impresionan pero, sobre todo, sorprenden.

Por su parte, el astrofotógrafo Javier Martínez Morán publicó el pasado septiembre en su canal de YouTube este espectacular timelapse grabado durante una de sus frecuentes viajes a Canarias, entre Tenerife, La Palma y La Gomera.

El madrileño Juan Carlos Cortina es un fotógrafo que no deja de sorprendernos en su cuenta de Instagram con magníficas fotos de paisajes y, en particular, sorprendentes vídeos en formato timelapse de múltiples rincones de España. En este, muestra un Teide nevado y su mar de nubes en una pieza audiovisual que querrás ver más de una vez.

También Cortina, en este otro vídeo incluye escenas nocturnas grabadas en las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), en la isla de La Palma, por lo que agradeció especialmente a la dirección del Gran Telescopio Canarias, GRANTECAN, el permitirle grabarlas para obtener estas imágenes, de una belleza casi onírica.