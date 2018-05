Cuenta cómo, ‘sin darse cuenta’, se vio inmerso en una secta

Al opinar desde el sofá a través de un teléfono móvil todo parece sencillo, pero vivirlo siempre tiene parte de complejidad. Pertenecer a una secta sin darse cuenta es una expresión bastante común en la que coinciden aquellos que han decidido salir de este tipo de grupos sociales.

Así le ocurrió hace unos años a Jorge Naranjo, que tuvo la mala suerte de toparse con un ambiente erróneo en el momento equivocado. Este tuitero decidió compartir su experiencia en la red social a raíz del éxito de Wild Wild Country de Netflix, una serie documental que narra el nacimiento de una secta en el estado americano de Oregón.

En varios mensajes, Naranjo cuenta vivencias tan duras como “empezamos a controlarnos los unos a los otros con llamadas diarias” o “pronto, empezaron las bofetadas y los abusos físicos para acallar desobediencias”.

A continuación, compartimos el hilo de Twitter completo:

Ahora que todos hemos flipado con #WildWildCountry, dejadme que os cuente una experiencia personal. Durante años, asistí en primera persona al nacimiento de lo que hoy podría llamarse una “secta”. Hasta hoy, solo mi familia y mis amigos sabían esto. Con bastante pudor, abro hilo. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Hace 14 años, empecé a tratarme con un homeópata. Mis padres son médicos “normales”, así que implicaba algo de rebeldía. Además, me lo recomendó mi novia de entonces, a la que amaba locamente, así que no podía fallar. Desde que lo conocí, sentí que ese encuentro me salvó la vida. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Este médico (aún en activo) decía practicar la “homeopatía chamánica”. No solo recetaba el medicamento, sino que también mandaba ejercicios prácticos para ponerte al límite. En aquella época, mi pareja y yo flipábamos con Jodorowsky, así que pensé que nos había tocado la lotería. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Los primeros años fueron los mejores. Me sentía un privilegiado por tener un médico tan especial. Todos los problemas los resolvía con él. El inconveniente es que los abordaba de una forma que me acabaría trayendo más enemigos que amigos, algo de lo que me daría cuenta más tarde. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

En resumen, se convirtió en una especie de padre espiritual, un gurú. El gran salto llegaría años más tarde, en 2011. Esa Navidad, nos propuso a varios de sus pacientes más fieles formar un grupo para enseñarnos chamanismo, un camino para ser libres que nos convirtió en esclavos. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Los primeros encuentros eran gratis. O al menos, nadie pidió dinero. Hacíamos juegos teatrales, encuentros con la naturaleza y el instinto. Íbamos a la playa, lo pasábamos bien. Un año después, nos dijo que todos le debíamos 900 euros por eso, o llevarle un paciente nuevo al mes. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Pronto, empezó a haber voces discordantes. Muchos criticaban el chantaje, pero eran silenciados por el homeópata y el grupo. Otros se planteaban cuándo acabaría todo eso. Si dudabas, te decía que fuera te esperaba el infierno, sobre todo, porque toda tu salud estaba en sus manos. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Durante años, este homeópata nos había educado contra las farmacéuticas, los hospitales, los psicólogos… Es decir, todo lo que no fueran sus propias ideas. Además, pregonaba la no vacunación. Y, por supuesto, controlarlo TODO. Dejarlo implicaba enfermar y no tener ningún apoyo. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Con el paso de los años, el grupo se radicalizó. Empezamos a controlarnos los unos a los otros con llamadas diarias, averiguando quién hacía (y quién no) los ejercicios que nos habían mandado, “hazañas” que nos cubrían todo el día y nos dejaban agotados para cualquier otra labor. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Evidentemente, nuestras capacidades creativas y profesionales se veían mermadas. El grupo absorbía casi toda nuestra energía. Hubo meses que nos teníamos que despertar muchas noches a las 3 AM, lo que nos ocasionaba alteraciones en el sueño, cambios de humor y agotamiento físico. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Y luego estaba el dinero. Por solo pertenecer al grupo, las consultas llegaron a costar 300 euros (en billetes de 100), más los 50 euros de cada encuentro, más clases de inglés obligatorias que impartían sus hijos, a los que también se les pagaba. En total, unos 400 euros al mes. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

No importaba saber inglés. Había que recibir esas clases. El médico dijo que todo el grupo debía dominar el idioma para, en el futuro, llevar sus valiosas enseñanzas a otros países y cambiar el mundo. Y de paso, claro, darle un buen un sueldo a sus hijos, aunque esto no lo decía. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Poco a poco, el dinero (y el sexo) se convirtieron en el motor del grupo. Se pregonaba el amor libre, tener amantes (se quisiera o no), aunque esto pudiera destrozar parejas y familias. Entre los miembros, no podían darse relaciones sexuales, exceptuando -adivinen- con el médico. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Y como castigo, la violencia. Pronto, empezaron las bofetadas y los abusos físicos para acallar desobediencias y críticas. Durante un encuentro, uno de los miembros del grupo llegó a recibir hasta 50 bofetadas seguidas. Aquello le cambió su mirada para siempre. Nunca se recuperó. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

ACLARACIÓN: El médico nunca golpeaba. Sólo daba órdenes. El grado de psicopatía llegaba hasta tal punto que, si un paciente (hombre o mujer) no golpeaba al otro con energía, un tercero le abofeteaba con toda su fuerza para que aprendiera y arremetiera con rabia contra el segundo. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Por otro lado, cada vez era más complicado salir. Se acosaba hasta la saciedad a los exiliados, hasta tal punto que hubo un miembro que logró dejar el grupo, pero no se le dejó de perseguir hasta que pagó 6.000 euros al médico, según éste, porque ese era el precio de su libertad. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Aquello fue un antes y un después. Hacía mucho tiempo que desconfiaba de lo que estaba pasando y veía a gente arruinar sus vidas (no solo en lo económico) por seguir las indicaciones del médico. No podía más. Pero no era fácil salir de allí. Hacía falta mucho valor. O un milagro. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Hace casi tres años, murió mi padre. El encuentro con amigos y familiares en el tanatorio me despertó a un mundo del que fui sustraído. Estaba cansado de las obligaciones del grupo, y no era feliz, pero aún no sabía por qué. Aun así, saqué fuerzas para dejarlo. Pero no fue fácil. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

El médico también puso precio a mi libertad. En este caso, subió a 8.000 euros. Yo sabía que no le debía nada (de hecho, aquellos primeros 900 sí se los pagué, tonto de mí) y, sobre todo, que pagarle era sentar base y encarcelar al resto. Así que me negué. El acoso duraría meses. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Durante medio año, usé el teléfono de mi padre y bloqueé el otro. Me costó tiempo atreverme a recuperar mi número de siempre y desbloquearles, sabiendo que podrían llamarme en cualquier momento, pero dejé de tener miedo. Mis amigos y la terapia fueron fundamentales para lograrlo. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

En el camino, ha pasado de todo. He aprendido cosas, pero también he perdido parejas, amigos, trabajos, y se han deteriorado relaciones. Durante años, tuve una personalidad disociada, y eso generaba conflictos. Por suerte, no todo está roto, y poco a poco he reconstruido mi vida. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018

Cuento todo esto para liberarme y por si le sirve a alguien. Sé que ese médico sigue en activo, y el grupo en funcionamiento, aunque me consta que después de mi salida hubo más gente que lo dejó. Llevo mucho tiempo investigando este tema, y solo en España hay miles de sectas así. — Jorge Naranjo (@nanafilms) 6 de mayo de 2018