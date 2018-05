Diversión y conocimiento llevan a Tecnológica a ser ‘trending topic’

< ► > Foto: Andrés Gutiérrez

Tecnológica Santa Cruz 2018 lo volvió a conseguir. Ayer, a las cuatro de la tarde ya era trending topic nacional en Twitter, y el aforo del Teatro Guimerá, casi al completo, confirmó que, después de ocho años, este encuentro se ha consolidado como uno de los referentes en lo que a hablar sobre la tecnología y su influencia en el entorno, se refiere. El alcalde, José Manuel Bermúdez, fue el encargado de inaugurar el encuentro en la tarde de ayer, desvelando las claves de esta edición: “diversión y conocimiento”. Ocho años después de la primera edición, “en Santa Cruz seguimos comprometidos con la tecnología, con facilitar las cosas a las empresas de base tecnológica que quieren asentarse en la ciudad”, detalló el regidor municipal.

Tras el alcalde, y en representación del Gobierno de Canarias que, por primera vez este año patrocina Tecnológica, la consejera de Empleo, Cristina Valido, subió al escenario para alabar la iniciativa de Santa Cruz y la necesidad de apoyar la formación para que las generaciones futuras tengan las herramientas suficientes para vivir en un mundo en el que la tecnología ya es una realidad.

El concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, dedicó su intervención a recordar que las empresas tecnológicas, como las de animación, ya generan 150 puestos de trabajo en Santa Cruz y que, una de ellas, “nos ha anunciado que nos deja, que se muda de las oficinas de la Sociedad de Desarrollo a otro punto de la capital porque ya no cabe. Han pasado de 37 personas a ser 72”. Cabello enlazó esta reflexión para reiterar la invitación del alcalde a que las empresas se acerquen a Santa Cruz, recordando que ya se construye el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas o que el centro del Barranco de Santos para los e-sports, está a punto de ponerse en marcha. “Solo les pido que si aún no se han enamorado de Santa Cruz, que lo hagan”, concluyó el edil.

Cabello, tras su internvención, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, expresó su satisfacción por la respuesta del público al cambio de horario. “Ha sido un acierto cambiarlo a por la tarde porque contamos con un público muchos más auténtico, por decirlo de alguna manera, más joven y que viene con ganas de aprender y participar”. En cuanto a las ponencias, el concejal puso en valor los análisis que apuntan a la vuelta de formatos que ya se creía desfasados. “La tendencia es, desde los efímero, construir proyectos reales, en los que confluyan muchas cosas. Ya no vale solo el click rápido sin un contenido detrás, la gente quiere productos perdurables como los blogs o las páginas web, con contenidos sólidos”, detalló.

Durante la mañana, Cabello acompañó a Joe Pérez, jurado de OT y experto en marketing, y a Miriam, finalista del programa musical. Ambos adelantaron algo de lo que contaron ya por la tarde. Pérez apuntó que “no se puede dedicar más tiempo a las redes sociales que a la música porque entonces no hay más música sino menos. Eso es algo en lo que todavía no me hacen caso en la academia”, dijo con ironía. Afirmó que las redes son como “un gran cotilleo de masas” y que, en todo caso, el éxito de OT en ellas obedece a que “antes había un trabajo bueno, con música de verdad y gente de verdad”. Miriam por su parte, adelantó que hablaría de su experiencia en las redes sociales, antes, durante y después del éxito de OT.

Ya por la tarde, en Tecnológica, antes de que la primera ponente, Marta Flich, hiciera reír a todo el teatro con algo tan serio como los Presupuestos Generales del Estado, el rapero Arkano, ofreció un adelanto de su talento con las rimas. Con solo tres palabras, elegidas por los usuarios de internet, y sin que él las conociera previamente, fue capaz de articular un discurso en torno a Santa Cruz, aguacate y corazón. Fue el inicio de una tarde llena de diversión y conocimiento que finalizó pasadas las nueve.

