El cantante Mikel Izal responde ante las acusaciones de acoso a sus fans

El cantante ha publicado el siguiente comunicado para salir al paso de las acusaciones de acoso a través de las redes sociales:

“Ante la horrible campaña que acontece desde ayer en redes contra mi persona, me veo obligado a emitir este comunicado, en uno de los peores días que recuerdo, y los de mi familia. Las redes sociales han sido y son una gran herramienta en estos años para el desarrollo de mi vida profesional. Pero, como nada es blanco o negro. Acaban de mostrarme su lado más terrible, dañino, injusto y falaz. Ayer la red y su crueldad anónima distorsionó el contenido de mi corazón y mi cerebro hasta hacerlos irreconocibles, usando además como arma aquello que quién me conoce sabe que me revuelve el estómago: el menosprecio a la mujer” No hay nada de gracioso, entretenido o ingenuo en estos textos acusadores y gratuitos, que circulan libremente por la red y que hoy me hacen pasto de las llamas a mí, mañana quién sabe a quién. No sólo destapan y atentan contra la vida privada, un DERECHO de tod@s, a golpe de click, sino que banalizan, monetizan y manosean problemas MUY graves que son lacra social y tarea de la Justicia.Por supuesto, niego rotundamente y categóricamente, cualquier acto de acoso, violación o actividad de carácter físico y sexual NO consentida. Ni con personas adultas ni por supuesto con menores de edad.