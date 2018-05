El Carnaval no se toca, ¿o sí?

Una petición de comparecencia de la concejal de Fiestas, Gladis de León, en la comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde no se vota ni se decide nada, sino que, como su propio nombre indica, se controla la acción del Gobierno municipal, desató este fin de semana la madre de todas las batallas en torno a la posibilidad de que se suprimieran las galas del Carnaval por sexistas. Como reconoce la autora de la petición de la comparecencia, la concejal de Sí se puede, Asun Frías, “no esperábamos que se levantara esta polémica y menos con un vídeo manipulado como el que ha estado circulando por las redes este fin de semana”.

Y es que lo que pidió Sí se puede, defiende Frías, poco tiene que ver con suprimir nada en el Carnaval y más con debatir sobre el papel de la mujer en él y en todas las fiestas populares. “Le preguntamos a la concejal de Fiestas qué hace su área para garantizar la igualdad y la eliminación de los actos sexistas en las fiestas del municipio, incluido el Carnaval”. La edil admite que la nota de prensa no entraba en detalle ni ponía ejemplos de lo que su grupo considera sexismo en las galas del Carnaval o de las Fiestas de Mayo, “precisamente para abrir el debate de forma sosegada”. “No se vota nada, ni siquiera nos hemos planteado presentar una moción”.

Frías se muestra sorprendida por la reacción que su propuesta ha originado, sobre todo, insiste, “porque ha sido manipulada, una manipulación que a CC le ha salido mal”. Y aunque no puede afirmar que haya sido Coalición Canaria la que lanzó el vídeo en el que se decía que Sí se puede quiere acabar con las galas del Carnaval y que se iba a votar este jueves, “lo que está claro es que todo el entorno de CC lo ha compartido, desde José Alberto Díaz-Estébanez hasta Carlos Alonso”. “Es muy poco honesto rebatir algo que no hemos dicho. No queremos eliminar nada, ni votar nada. Ha sido muy duro, pero las reacciones positivas que nos están llegando nos compensan”, afirmó Frías.

Reacciones

Los pronunciamientos se fueron sucediendo durante el fin de semana. El primer indignado por la supuesta petición de Sí se puede fue el director de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, Enrique Camacho. “¿Sabe usted que esos trajes no solo no son sexistas, sino que son obras de artesanía?”, se preguntaba Camacho en Facebook. Tras él, otros pronunciamientos, la mayoría de carnavaleros. También “fuego amigo”, como lo definen desde Sí se puede, de Podemos, que quiso salir al paso y reinterpretar las palabras de la edil, preguntándose Noemí Santana “qué niña no ha soñado con ser Reina del Carnaval”.

Desde IU, Ramón Trujillo echó un capote a la edil “denunciando” la “campaña de desinformación” de CC. El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, algo más diplomático, también entendió la propuesta de Sí se puede, apuntando que “el Carnaval y el resto de fiestas han ido evolucionando”, pero el problema, dice Martín, “es el uso torticero que hacen algunos de este debate, que apenas trabajan por la igualdad, pero que se rasgan las vestiduras con este tema. Por ejemplo, el Ayuntamiento no tiene Plan de Igualdad tras finalizar la vigencia del anterior”.

El portavoz de Cs, Enrique Rosales, ayer también se sumó a las críticas, acusando a Sí se puede de “oportunista” y de que “no todo vale” para hacerse oír.

El alcalde también se apuntó a la crítica el domingo, afirmando que, “mientras sea alcalde, seguirá habiendo galas de la Reina”, para añadir que a la mujer “se la trata con respeto en el Carnaval” y cargando contra Sí se puede por su “desconocimiento” de la fiesta. Aunque también admitió que se puedan debatir ideas para mejorarlo. El último en pronunciarse fue el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien ayer señaló que no cree que en las galas del Carnaval de Santa Cruz se produzca “ningún tipo” de atentado machista o sexista.

“Un tema tabú”

La realidad es que el Carnaval es un tema sensible para los chicharreros, parece que para algunos más que otros, pero cabe preguntarse si hay sexismo, si hay igualdad, si se puede hablar de algo más sobre el papel de la mujer en la principal fiesta de la ciudad. El debate está abierto. Y esto último es de lo que se alegra Frías, que ha visto este fin de semana cómo sus redes sociales ardían, primero con todo tipo de descalificaciones, para, a continuación, empezar a recibir tímidos apoyos y luego más numerosos sobre la necesidad de discutir el papel de la mujer. “En Santa Cruz hablar de la mujer en el Carnaval es un tema tabú. Incluso nosotros mismos nos hemos planteado este debate en anteriores ocasiones y lo hemos retrasado. Sin embargo, es algo de lo que ya se viene hablando en colectivos feministas, culturales y, aunque menos, también dentro del propio mundo del Carnaval”.

Lo que Frías defiende es un debate sosegado y siempre consensuado con todo los interesados. “No pueden negar que el sexismo existe en las fiestas populares, si no, que nos expliquen qué tiene que ver con la tradición que las Fiestas de Mayo elijan una reina, por qué no una maga y un mago”. Entiende Frías que trasladar este debate al Carnaval resulta más complicado, pero también cree firmemente que existe una visión estereotipada de la mujer que, tarde o temprano, acabará cambiando porque así lo demande la sociedad.

Preguntada por la Gala Adulta de la Reina del Carnaval y sobre el hecho de que se premia la fantasía y no a quien la lleva, Frías responde que, “si es así, por qué no abrir el debate a que el diseño lo luzca cualquier tipo de persona, hombre o mujer”. Frías incluso avanza que sería bueno que la Comisión de Igualdad creara un grupo de trabajo con la Concejalía de Fiestas para ver cómo avanzar en igualdad.