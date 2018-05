El futuro de Etxeberria se decide en las tres próximas jornadas

Joseba Etxeberria se jugará su continuidad en el CD Tenerife en las últimas tres jornadas ligueras, las mismas que quedan por disputarse. La racha de cinco partidos consecutivos sin ganar ha hecho mella en el crédito del entrenador vasco, que hace poco más de un mes tenía asegurada la renovación. No obstante, esa confianza se puede restituir en las fechas que le restan al calendario liguero.

Si el equipo recupera las señas de identidad que demostró cuando el de Elgóibar se hizo cargo del equipo y, por supuesto, los resultados acompañan, Etxeberria lograría salvar los muebles. Hoy por hoy, los dirigentes del club no son partidarios de ofrecerle seguir.

La gota que ha colmado el vaso son los dos últimos partidos de liga, en los que el Tenerife empató a cero ante el Almería y también cosechó un punto contra el Reus el pasado fin de semana, a pesar de haber jugado con un futbolista más que el rival durante un buen tramo del encuentro. Dentro del club se tiene la seguridad de que ganando esos dos choques el equipo estaría ahora mismo en situación de pelear por colarse en los play-offs de ascenso. Y más teniendo en cuenta que los dos próximos rivales, Sporting de Gijón, este viernes, y Cádiz, el siguiente fin de semana, serían rivales directos en esa misma pelea.

Se le achaca a Etxeberria que tras las derrotas encajadas ante el Huesca y ante el Rayo Vallecano el equipo se desconectó completamente, a pesar de que la competición en Segunda División siempre ofrece nuevas posibilidades. Las altas esferas del club entienden que el entrenador se contagió del clima derrotista que imperó en la Isla y no supo tensionar de nuevo al grupo. Opinan, además, que ese mal manejo de la situación se debió a una falta de experiencia.

El propio Miguel Concepción, presidente de la entidad, es uno de los que más dubitativos se muestra. Experiencias pretéritas parecidas no le han dado buen resultado, como fue ofrecerle la continuidad a Álvaro Cervera, Raúl Agné o incluso la de José Luis Martí, aunque esta última estuviera plenamente argumentada por los resultados cosechados en la pasada temporada.

Reunión con Serrano en la mañana de ayer

En la mañana de ayer, Alfonso Serrano, que ha estado fuera de la Isla en las últimas semanas, mantuvo una larga charla con el entrenador. Este encuentro se produjo sobre el césped de El Mundialito, al que suele acudir el secretario deportivo con bastante frecuencia.

Durante muchos minutos, el entrenador y el director deportivo conversaron de la actual situación deportiva que atraviesa el equipo y de aspectos diversos. Uno de los temas que se trató fue la lesión de Tayron, quien no se recupera de su maltrecha rodilla y tiene complicado volver a jugar en las tres últimas jornadas que restan para el final de la temporada.

A su vez, Etxeberria ayer se dirigió a algunos jugadores, con los que habló de manera particular. A todos sus pupilos les pide que den la cara en las jornadas que restan, ya que no solo él se está jugando seguir en la entidad blanquiazul el próximo curso. Unos cuantos jugadores podrían estar en la misma situación que su entrenador, aun teniendo una vinculación contractual con la entidad.

Si alguien cree que el Tenerife no se juega nada en este final de temporada, está sumamente equivocado.