“El plan B será echarle corazón a la pelea”

“Estoy muy fuerte, he entrenado muy fuerte y tengo buenas sensaciones, he preparado la pelea a conciencia con dobles sesiones y estoy a tope”. Son las palabras intriductorias de Nauzet Trujillo, el hombre sin miedo, el que nunca da un paso atrás, el que el sábado volverá a dejar todo encima del cuadrilátero del Recinto Ferial de Tenerife en su combate con el tailandés Saemapetch Fairtex.

“Pelear en casa es una sensación increible, da igual donde sea porque siempre vamos a darlo todo, pero estar aquí, en un evento así, con tu gente, es algo que hay que vivirlo, es mágico”, reflexionaba mientras golpeaba al saco, forrado para seguir quitando peso, su principal enemigo antes del combate.

Nauzet se expresaba con claridad señalando que se siente “un afortunado por poder pelear en una gala así”. El campeón europeo siempre ha contado con la confianza de Moisés Ruibal, el promotor del evento. “Todos queremos pelear en las grandes ligas, esto es un escaparate, siempre estaré agradecido a Moisés Ruibal que me de la oportunidad de estar ahí como siempre ha hecho”, explicaba Nauzet que desvelaba un poco lo que tendrá enfrente, Saemapetch Fairtex, un hombre “con muchas más de cien peleas, que viene de ganar el mundial y es muy fuerte, zurdo, de mucho pateo, entra bien con los codos y es peligroso, está siempre en buena forma y cuenta con gran experiencia”.

Sin embargo, el asiático no asusta al tinerfeño. “Estoy acostumbrado a pelear con gente fuerte y siempre mis rivales parten como favoritos pero para mí eso es una motivación más”, reconocía antes de asimilar que en el combate “tengo que acortar mucho la distancia, meter ritmo, combinar con las manos y bloquear su patada izquierda, que es muy fuerte además de tener cuidado con los codos”. Luego, siempre le quedará la estrategia alternativa. “El plan b es echarle corazón, no pensar en que no puedes sino apretar, tirar con todo y echarle corazón porque será un combate muy duro”.