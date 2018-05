El Plan Especial es papel mojado hasta que haya sentencia firme de Las Teresitas

Sin tener clara la titularidad del frente de playa, no hay Plan Especial que valga. Así podría resumirse lo que opina la oposición y los vecinos del entorno de la playa sobre el último de los retrasos del Plan Especial y de Las Teresitas. Y es que, la coincidencia es absoluta al analizar el actual estado de este documento de ordenación, llegando todos los grupos consultados a la conclusión de que el actual Plan Especial es papel mojado si antes no se define con claridad a quién pertenecen los terrenos, o lo que es lo mismo, que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por la sentencia de Las Teresitas, en las que se devolvía el frente de playa al Ayuntamiento y los terrenos de la trasera de la playa a los empresarios condenados. DIARIO DE AVISOS desveló ayer que el documento ha sufrido un nuevo retraso al modificarse el plan económico-financiero para garantizar tanto la financiación del Ayuntamiento como de otras administraciones. Además, aún no se ha enviado a Costas el documento definitivo con las modificaciones que pedía, concretamente reducir el tamaño del edificio de aparcamientos para que no toque la línea de servidumbre. Cuando se contesten todas las alegaciones, se enviará a Costas para que de su visto bueno. Con todo, Urbanismo confía en que, en septiembre podría estar aprobado.

Los afectados más directos por estos retrasos, los vecinos, calificaban ayer de “historia interminable” la situación de Las Teresitas. “Hasta que la sentencia del frente de playa no sea firme, es imposible ejecutar ningún Plan”, expresaba la Comisión Habla. Juntos por San Andrés, a través de las redes sociales. Una comisión, compuesta por todas las asociaciones vecinales del entorno de San Andrés, que, ayer, confirmaba a DIARIO DE AVISOS que sus alegaciones al plan aún no han sido contestadas. Una veintena de sugerencias entre las que se hacía referencia por ejemplo a reducir la altura del que será el nuevo mamotreto, a aumentar el número de aparcamientos en la playa o que se le de un sitio a la Cofradía de Pescadores en la nueva playa. También que se diera importancia al patrimonio o al cementerio que prácticamente queda enterrado entre las nuevas infraestructuras. Unas alegaciones, que, recuerdan desde Habla. Juntos por San Andrés, fueron presentadas a los vecinos para que les dieran su visto bueno en una asamblea.

Iu y Ciudadanos

Ya en el Ayuntamiento, los grupos de la oposición, incluido el de Ciudadanos, coinciden plenamente en el análisis de la situación actual de la playa, aunque, todos apuntan que, sin plan también se pueden afrontar las mejoras que necesita la playa. Así, para el concejal de IU, Ramón Trujillo, “el Plan de Las Teresitas vuelve a retrasarse por una nueva réplica del terremoto de corrupción y caciquismo que, en su día, desencadenó CC en la zona”.

Apunta Trujillo, coincidiendo con los vecinos, que, “sigue sin estar clara la propiedad de todos los terrenos y, por eso, debieron dejar fuera del Plan los espacios controvertidos para poder avanzar”. “En cualquier caso -continúa- parece que hasta que no haya sentencia firme y se aclaren las dudas actuales se va a ralentizar todo porque no creo que el grupo de gobierno se arriesgue a otro error que iniciara otra etapa judicial en el entorno de la playa”.

Para Trujillo hay una na mezcla de impedimentos derivados, por una parte, “de cómo lo enmarañó todo la corrupción y, por otra, de la incapacidad del grupo de gobierno para ir dando pasos en el suelo que no es objeto de controversia y para diseñar un Plan que no tenga que estar siendo retocado por sus imprevisiones”. La mala gestión de CC con respecto al mamotreto y a los kioscos de la playa también han contribuido a retrasarlo todo, según el edil. “En suma, demasiados años de mal gobierno que pesan y seguirán pesando a la hora de realizar las mejoras que necesitan Las Teresitas”, concluye Trujillo.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Enrique Rosales, exigía ayer al equipo de gobierno (CC y PP) que deje de poner trabas y “trabaje en serio para tener un proyecto finalizado que permita mejorar la Playa de Las Teresitas”. Rosales señaló que “no es de recibo que aún no se hayan resuelto los problemas de documentación, y que por ello, no se pueda aprobar de una vez por todas el Plan Especial de Ordenación del Frente de la Playa de Las Teresitas”. “Es intolerable el retraso existente en la tramitación del citado plan”, puesto que “han pasado 16 meses desde su aprobación inicial y aún siguen sin corregirse las deficiencias que arrastra el documento”.

PSOE y Sí se puede

El PSOE, impulsor del Plan Especial en el anterior mandato, añade que, “el propio Ayuntamiento no sabe lo que quiere. Hace un año parecía que iba a encomendar al Cabildo el Plan Especial de Las Teresitas, a través de un Proyecto de Interés Insular y, al final, parece que el Ayuntamiento se echó para atrás porque el Cabildo puso como condición que se clarificara la titularidad del suelo, cuestión que está pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo”. Así lo afirma el edil José Ángel Martín, para quien “el Plan Especial de Las Teresitas no ha salido precisamente porque el grupo de gobierno ha intentado imponer su voluntad sin consensuar con el resto del Consistorio, buscando la vía que le fuera más fácil, sin querer debatir elementos que podían ser polémicos”. “Precisamente son estas cuestiones las que han llevado el Plan a un punto muerto: han cometido los mismos errores que en el pasado”, concluye.

Para el portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, “el estudio-económico financiero y la memoria de sostenibilidad económica no pueden completarse adecuadamente sin conocer la titularidad de los terrenos; sin eso, el Plan Especial es imposible”. Arcila opina que, en este momento, “es prioritario ejecutar la sentencia y aclarar la titularidad de los terrenos. Puede ocurrir que las instituciones públicas financien una urbanización que finalmente pase a manos privadas”.

Para Sí se puede también es clave la reordenación de la zona, incluido el Valle de Las Huertas. “Entre tanto se resuelve esto, de manera inmediata, debería acometerse obras ordinarias, tales como la mejora de la red de alcantarillado y recogida de pluviales y conexión con la red general, la creación de un paseo accesible en la zona de servidumbre de paso y protección, la mejora del pavimento de las vías, el incremento de los servicios de guaguas en verano y la creación de líneas directas desde algunos barrios”, concluye Arcila.