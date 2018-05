Emilio Santos: “En TripAdvisor intentamos potenciar los secretos de las Islas”

Adrían Mesa

Emilio Santos fue ayer uno de los ponentes de la VIII Edición de Tecnológica Santa Cruz 2018. Santos es ejecutivo de ventas de una de las páginas web de referencia en lo relacionado al turismo y viajes a nivel internacional, TripAdvisor, además de ser experto en content marketing, o marketing de contenidos traducido a español, publicidad en pantalla y publicidad en móvil. Según declaró a DIARIO DE AVISOS, trabaja en el equipo de Display, y se encarga de la colaboración con los anunciantes que promocionan sus locales y servicios en Internet, tanto las dedicadas al sector turístico, como las que no. Eso incluye las aerolíneas, las compañías de coches, las cadenas hoteleras y empresas de productos de consumo. “Siendo el site de viajes más grande del mundo, trabajamos para tener implementada en la página la tecnología más actual para dar el mejor servicio”, apuntó Santos.

Al ser uno de los mayores destinos turísticos de España, las empresas de Canarias mantienen una estrecha cooperación con TripAdvisor. “Trabajamos para promocionar el destino y potenciar los secretos escondidos que hay en las islas, que es una de las grandes virtudes que tenemos, encontrar los secretos de cada lugar que el cliente quiere visitar”.

Destacó que en la web de viajes se han fijado que, en los últimos cinco años, “Canarias ha sido una de las comunidades autónomas de España más buscadas en la web”. Además, precisó que el país está en el top cinco de los más solicitados por los usuarios a nivel internacional. “Que Canarias tenga esta posición tan privilegiada refleja el trabajo que se está haciendo en las islas para posicionarse como un destino turístico de referencia internacional”, argumentó el experto.

‘Content Marketing’

Esta forma de promocionar productos y servicios se basa en el análisis de grupos segmentados de consumidores para, posteriormente, producir un contenido adaptado el contenido a las preferencias del cliente. “El objetivo del content marketing es llegar al público objetivo en forma de contenido, no de publicidad al uso y sobretodo poder medir los resultados con parámetros diferentes a los comunes”, explicó Santos.

Con el avance tecnológico de los últimos 20 años, no solo ha cambiado el uso que las empresas hacen de Internet, también ha evolucionado la forma de consumir de los usuarios. En la actualidad, no esperan a que el contenido venga a ellos, sino que tienen la posibilidad de buscar aquello que le interese en cualquier momento, por eso es importante el diseño de los servicios según lo que le guste al cliente. “En nuestra plataforma el público puede pasar horas y horas observando los contenidos muy específicos que desarrollamos para cada segmento”, comentó. Además, recuerda que no es lo mismo hacerlos para un viajero de business que para una pareja o alguien que busca un viaje familiar.

“Una de las virtudes del content marketing es su capacidad o necesidad de segmentación, junto al diseño de una estrategia para llegar al público objetivo que la empresa tenga en cada caso y adaptar el contenido que realmente le puede interesar a cada segmento”, concluyó Emilio Santos.