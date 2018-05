En 2009 ya se propuso elegir rey del Carnaval

En el marco de la polémica suscitada en estos días sobre el debate de actos sexistas en las fiestas populares de la capital tinerfeña, que hoy será abordado en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz a iniciativa de Sí se puede, y que ha tenido airadas reacciones en torno a una supuesta petición de la supresión de la Gala de la Reina del Carnaval, cabe recordar que ya en 2009 se planteó en el Consistorio capitalino la propuesta de crear una gala de elección del rey del Carnaval.

Esta propuesta la presentaron Ángel Llanos y Maribel Oñate, ediles de Economía y Hacienda y de Fiestas, respectivamente, por aquel entonces, dentro de “un programa con el que el PP se presentó a las elecciones de 2007 para recuperar el prestigio de las fiestas y darles un cambio”, ya que, en aquellas fechas, “el Carnaval estaba tocando fondo”, explicó ayer Llanos.

Este programa de propuestas supuso, por ejemplo, la creación del Carnaval de Día, empezar a elegir los carteles por concurso público, adelantar el horario de los conciertos y bailes nocturnos o llegar a un acuerdo con los vecinos por el ruido. La siguiente propuesta era la creación de la Gala de Elección del Rey del Carnaval, para 2010, que, según explicaron entonces, no era un espectáculo de drag queen ni de transformismo, ni tenía que ver con la orientación sexual de los aspirantes, aunque los trajes sí que debían ser alusivos al tema y podría incluirse una performance en su desfile.

“Se premiaba la belleza masculina y la espectacularidad de los trajes. Era una visión absolutamente normalizada de la sociedad, no había ningún tipo de polémica, no lo planteamos como una cuestión de género”, destacó Llanos. Sin embargo, la ruptura del pacto con el PP por parte de CC, en junio de 2009, hizo que la propuesta no llegara a salir adelante, ya que los siguientes ediles de Fiestas la desecharon. “Era una idea tremendamente original, hubiese sido una apuesta espectacular para la ciudad”, lamentó Llanos. En cuanto al debate y la polémica suscitada en estos días, Llanos consideró que “no tiene ningún sentido”. “La lucha por la igualdad de género, en la que queda mucho por hacer, se consigue con otras herramientas, y no tratando de aprovecharse del tirón mediático que tiene el Carnaval para interés político”.