Etxeberria echa balones fuera sobre su futuro más inmediato

Cuando en el entorno blanquiazul ya se está pensando en el CD Tenerife 2018-2019, el entrenador blanquiazul Joseba Etxeberria, en la tradicional rueda de prensa previa al partido del fin de semana, tiene todos los sentidos puestos en los dos encuentros que restan para que acabe la competición, y especialmente en el de mañana (19.30 horas con horario unificado) ante el Cádiz en el feudo gaditano. Etxebe huye de cualquier especulación sobre su inminente futuro. “Bastante tengo con preparar el partido como para pararme a pensar en cosas que nos distraigan. El futuro mío es el Ramón de Carranza. Ya veremos qué pasa. No falta mucho, porque esto ya se acaba, pero yo ahora estoy centrado en terminar muy bien estas dos semanas. Quedan dos partidos muy exigentes y estamos volcados en esos retos”.

A diferencia del representativo, que tiene remotas opciones de jugar el play-off, el cuadro de Álvaro Cervera se la juega, porque por detrás vienen apretando muy fuerte Numancia, Oviedo y Osasuna. El de Elgóibar no esconde la dificultad que entraña puntuar en la Tacita de Plata. “El Cádiz es un equipo especialista en atacar espacios. No le importa tanto dar el balón, porque sabe dónde tiene que jugar. Es muy peligroso por fuera, con extremos muy retadores. Tendremos que apretar y detrás estar preparados. A la contra, ellos son el mejor equipo de la categoría. Álvaro Cervera y yo tenemos algunos puntos en común. Cada plantilla es diferente. Es un equipo muy bien trabajado, con pocas carencias defensivas, se repliega rápido y es de los mejores atacando los espacios”.

El estadio de Carranza vestirá mañana sus mejores galas con un llenazo, por lo que ganar este partido supone, además de los tres puntos, prestigio para el CD Tenerife. “Será un encuentro muy exigente, ante un equipo muy solidario, al que es muy difícil generarle ocasiones de gol. Tendremos que estar muy bien tanto en ataque como en defensa. Tenemos una mínima opción de engancharnos. Una victoria nos daría mucho prestigio, vamos con la intención de ganar, estamos preparados y capacitados, aunque será difícil”, reconoció.

En cuanto al once inicial, no habrá muchas variaciones con el que se midió la pasada jornada al Sporting, y que acabó con triunfo blanquiazul.

“Mi idea no es cambiar mucho el once. Lo que me preocupa es mantener el nivel competitivo. No esperar a que pasen cosas, ir a por el partido. El Cádiz juega muy ordenado y necesitamos estar metidos en el encuentro hasta el final. Vamos a tener opciones de ganar y ojalá estemos acertados. Habrá un gran ambiente. Es una gozada y me habría gustado jugarlo si aún fuera un jugador en activo”.