Francia y Reino Unido, las rivales de la España de Cristofer y Efrén

Este sábado las carreras de montaña se paralizan para prestar atención a lo que suceda en Castellón, donde se celebra el mundial de trail coincidiendo con la Penyagolosa Trail. Los mejores corredores del planeta y las mejores selecciones competirán por convertirse en campeones del mundo. El combinado español acude a la cita con posibilidades de lograr todo y con dos canarios en sus filas: el gomero Cristofer Clemente y el grancanario Efrén Segundo.

La selección nacional estará formada por Luis Alberto Hernando (campeón del mundo), Pablo Villa (campeón de España), Juanjo Somohano, Santiago Mezquita y lso mencionados canarios. En el apartado femenino figuran Mónica Vives, Laia Cañes, Azara García, Teresa Nimes, Gemma Arenas y Maite Maiora.

En total son 14 los corremontañeros que nos representarán, siete chicas y siete chicos, con la salvedad que solo podrán puntuar seis en cada categoría.

Este Mundial, que cuenta con la tutela de la International Association of Ultrarunners (IAU) y la International Trail Running Association (ITRA) y que está organizado por el comité local y la RFEA, tendrá un recorrido de 85 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 5.000 metros. La salida se realizará en las pistas de atletismo de la Universidad Jaume I de Castellón, a las 5:00 horas. La llegada estará instalada en Sant Joan de Penyagolosa, a 1.280 metros de altitud.

España es la gran favorita para repetir el gran papel que realizó el año pasado en Italia, donde Luis Alberto Hernando y Cristofer Clemente se proclamaron campeón y subcampeón del mundo en categoría masculina, mientras que por equipos también se logró la medalla de oro y las féminas la de bronce.

“A nivel selección veo que Gran Bretaña lleva un bloque muy interesante, con corredores muy igualados. Francia también lleva a un buen equipo. Esas dos selecciones van a ser duras rivales de España. En el apartado individual veo muy favorito a Luis Alberto, ya que sé que ha dedicado mucho tiempo en prepararla a conciencia. No ha disputado otros campeonatos ni otras pruebas. Se ha dedicado a visitar Castellón en varias ocasiones para conocer el terreno”, afirma Cristofer Clemente a DIARIO DE AVISOS.

Su compañero de selección, y también canario, Efrén Segundo, coincide en señalar a franceses e ingleses como los rivales a batir. “Francia es una candidata, aunque se le han caído un par de corredores importantes a última hora. A EE.UU también habrá que tenerla en cuenta, ya que allí los corredores vienen de trabajar en la pista y suelen ser muy rápidos. Inglaterra cuenta con unos nombres bastante importantes e Italia, que tiene gente que siempre hace buenos papeles. Y, por supuesto, nosotros”, asegura el grancanario del equipo Ekuon El Conchel Sport Team.

El del Salomon Team tiene clara la estrategia que va a emplear. Como suele hacer, irá de menos a más, táctica que ya le permite ser subcampeón del mundo. “No puedo salir a suicidarme e intentar aguantar el ritmo de los que quieren plantear una carrera rápida. Voy a intentar llevar el mismo ritmo de principio a fin. Por el camino espero que el esfuerzo les haya pasado factura a unos cuantos”, afirma el atleta gomero.

Cristofer Clemente

“Llego bien, sin molestias físicas. Esta temporada no he tenido picos de forma, sino que he mantenido una línea y he competido en pruebas importantes, como el Maratón de El Meridiano, la Transgrancanaria o Reventón Trail”, señala Cristofer Clemente, quien ya ha probado el terreno sobre el que se disputará la cita mundialista: “Para mi gusto, el recorrido es demasiado rápido”

Efrén Segundo

Efrén ya sabe lo que es lucir la camiseta nacional en un mundial, por lo que la cita de este sábado no le pilla de novato. Sueña con entrar en el top 20,o incluso en el top10. “De ahí para arriba, cada puesto es un lujo”, asegura. Está preparado dar lo mejor que tienen sus piernas: “Me noto fuerte y con ganas , pero especialmente con la mente abierta y preparada”