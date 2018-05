Jackeline V. Gutiérrez, hermana de Rommel: “Mi madre decía que a Rommel lo quieren más en Tenerife que en Panamá”

El próximo domingo se cumplen 25 años del fallecimiento de Rommel Fernández, una de las principales referencias deportivas de Panamá de todos los tiempos. Se decía que El Panzer era tan, o más, popular que el propio presidente panameño. Sin embargo su madre, ya fallecida, creía que a su hijo lo querían, y quieren, más en Tenerife que en su propio país. Así lo afirma Jackeline Vásquez Fernández, hermana del propio Rommel, en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS.

-¿Cómo está la familia de Rommel Fernández?

“Toda la familia está bien. Todos sus hermanos estamos trabajando y con esfuerzo sacamos adelante el día a día. La verdad es que el Gobierno no nos ayuda nada, ni siquiera porque el estadio nacional tenga el nombre de mi hermano. De milagro, el Gobierno se acuerda algo de los 6 de mayo (fecha de los aniversarios de la muerte de Rommel), pero aquí no se le tiene en la gloria, como sí lo tienen ustedes. Donde más se le recuerda es en Tenerife. Mi madre, cuando estaba viva, siempre decía que más lo valoraban en Tenerife que en Panamá. Ahora toda la familia estamos juntos preparándonos para recordar la memoria de mi hermano. Todos los años la escuela en la que se graduó hace un recorrido hasta su tumba y a ella nos sumamos amigos y familiares”.

-Su Islita, como él decía, también le está preparando un homenaje. ¿Lo sabía?

“Sí. Mercedes (Hernández, de la peña César Gómez) nos tiene informados de lo que sucede allí. Sabemos que están preparando algo muy bonito y estamos muy orgullosos de que en Tenerife siempre lo recuerden y nunca lo hayan olvidado. Toda su familia está muy contenta de que lo tengan presente y nosotros los llevamos en el corazón. Él la llamaba su islita y es extraordinario que 25 años después aún lo tengan en su memoria y siga vivo en vuestros corazones”.

-Él decía que su segunda casa era Tenerife.

“Y así era. Nunca dijo lo contrario y nunca lo ocultó.

-25 años después, ¿la herida que produjo su repentina marcha ha cicatrizado?

“No, nosotros no lo hemos superado. Yo soy su hermana y nací después que él. Él murió con 27 años y yo tenía 24. Me marcó mucho su fallecimiento. Nadie lo esperaba. Estaba triunfando en España y para todos nosotros era la gloria. Mucha gente lo conoció, ya que fue el primer panameño que dio el salto a Europa. Él abrió el camino para que luego salieran otros jugadores”.

-Iban a estar presentes en el acto que se va a celebrar el próximo sábado, pero finalmente no van a poder viajar.

“Así es, por factores económicos. Mi hermano, el más pequeño, que ya fue cuando inauguraron el mosaico, tenía pensado ir, pero no va a poder ser. Nos hubiese gustado que por lo menos uno de nosotros estuviera presente, pero ahora no tenemos dinero para viajar. Es una pena, porque queremos a todos los tinerfeños. Ninguno de los hermanos de Rommel se olvida de Tenerife y del Tenerife, al que seguimos desde acá. Allí fue donde mi hermano fue una gloria para ustedes y para nosotros. Mi hermano Rommel fue el sostén de todos nosotros”.