Los 10 personajes más influyentes de Canarias en redes sociales

Con motivo del Día de Canarias, en el DIARIO hemos hecho una selección rigurosa y realista de los 150 más influyentes de Canarias, los 150 líderes que en sus diferentes ámbitos han alcanzado tal condición por sus cualidades, su dignidad personal, su experiencia, su responsabilidad, su calidad, su espíritu de sacrificio, su capacidad de trabajo, su afán innovador y, en definitiva, su contribución al interés general y al beneficio de la colectividad. Siempre resulta difícil elegir y seguro que la lista podría ser mucho más extensa, pero desde DIARIO DE AVISOS hemos querido poner cara a personas y entidades que realizan una excepcional labor personal y profesional, y contribuyen de esta manera a que el Archipiélago avance en los diferentes sectores y gane en visibilidad.

Aquí, te presentamos a los 10 personajes -extraídos de esa lista- que hemos creído más representativos de entre los influyentes en redes sociales y que enarbolan el pabellón canario y ayudan a llevar la imagen del Archipiélago más allá de nuestras fronteras por unos u otros motivos.

Los paisajes de Canarias son la mejor presentación en cualquier red social, y eso ha hecho que el Archipiélago sea considerado uno de los lugares que mejor sabe promocionar sus encantos tanto en Facebook como en Twitter. Pero los propios canarios son también culpables de ese éxito, ya que gracias unas veces al humor, otras a la moda o la simple muestra de conocimientos, son muchos los que cuentan con miles de seguidores. Una de esas triunfadoras es la actriz Omayra Cazorla, que consiguió que el mismísimo Amancio Ortega atendiera su petición de incorporar más tallas XXL a sus tiendas, merced a una petición suya que se hizo viral.

Otros, cuyos nombres pueden que no suenen al público general, solo tienen 12 años de edad, como es el caso de la youtuber Ariann Music, con cientos de miles de fans que siguen sus interpretaciones con devoción. El catálogo de canarios en redes es largo y seguro que seguirá creciendo.

La monologuista canaria se define a sí misma también como facebooker y se hizo muy popular a principios de este año gracias a un vídeo publicado en su perfil de Facebook, donde cuenta con más de 100.000 seguidores, en el que se dirigió al fundador de Inditex, Amancio Ortega, para pedirle que se incorporaran tallas grandes a sus tiendas de la cadena Zara. Su publicación, que actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones en la red, se hizo tan viral que varios programas de televisión nacional se hicieron eco de la petición e incluso la entrevistó en directo Ana Rosa Quintana. La popular petición de la canaria finalmente logró su propósito y cuando Zara anunció su nueva colección también incluyó ropa de la talla XXL. En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, la monologuista grancanaria reconoció que jamás se imaginó “el impacto que ha tenido la petición”, pero, a su vez, ha explicado que “el referirme al magnate Ortega de una forma personal y natural” ha podido influir en la popularidad que ha conseguido. Cazorla estudió Arte Dramático y ha sabido aprovechar las redes sociales para darse a conocer gracias a su talento y, ayudada del impulso de sus vídeos, ha conseguido actuar como monologuista en diversos puntos del Archipiélago y, actualmente, trabaja en un programa de televisión de la cadena pública.

