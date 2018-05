Los vecinos de San Andrés salen en defensa de los pescadores

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, avanzaba ayer que las barcas fondeadas en la playa de Las Teresitas tendrían que abandonarla, una vez que finalice la autorización actual. Correa explicó que la propia Dirección General de Costas ha indicado que estas barcas incumplen la ley de Costas al estar en la zona de baño, esgrimiendo este incumplimiento como una de las causas de que la la playa no obtuviera la Bandera Azul. También, según Correa, Costas señaló a la situación irregular de la Cofradía de Pescadores, como otro de los incumplimientos que impiden que Las Teresitas obtenga la distinción de calidad de la Fundación Europea para la Educación Ambiental. Ayer, desde la Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés, hacían público su apoyo a los pescadores que actualmente fondean en la playa. “Mostramos nuestro apoyo al Club Antequera y a la permanencia de los barcos en nuestra playa”, expresaron. Recuerdan desde la asociación que son numerosas las playas del Archipiélago y de España donde los barcos forman parte del paisaje sin generar problemas para los bañistas”. Defienden que los barcos “forman parte de la identidad e historia de un pueblo que no se entendería sin ellos… siempre han estado ahí”. La asociación entiende que haya que cumplir la ley pero no que se saque a los barcos de la playa sin ofrecerles una alternativa. “Nos parece un despropósito que, una vez más, se insista con sacarlos de la playa, después de que hubiera un acuerdo inicial, y que se haga sin aportar solución alguna”, insisten.

El Pescador insta a que se alcance un acuerdo y muestra su apoyo a que los barcos permanezcan en la playa. En cuanto a la situación de la Cofradía de Pescadores, la asociación también ha mostrado, en ocasiones anteriores, su apoyo para que este espacio se regularice y pueda continuar con su actividad que se remonta a más de 40 años.

Ayer mismo, el grupo de Sí se puede, también hacía público su apoyo a la Cofradía de Pescadores, proponiendo una moción que llevará al próximo pleno y en la que pide que haya un acuerdo institucional para declarar el espacio como refugio pesquero e instar a la regularización de la cofradía lo antes posible. El portavoz del grupo municipal, Pedro Fernández Arcila, califica de “impresentables” las declaraciones del Carlos Correa, y le recuerda que la Cofradía de Pescadores es esencial para el pueblo de San Andrés.

Sí se puede propone que el pleno que se celebra a finales de mayo muestre el apoyo del Ayuntamiento capitalino a la creación de un refugio pesquero en Las Teresitas y que impulse el acuerdo institucional adoptado el 31 de julio de 2017, por el que la corporación debe convocar una reunión con las partes implicadas para firmar un acuerdo institucional de apoyo a la Cofradía de Pescadores así como regularizar su actividad.