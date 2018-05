Memes a tutiplén por el final de ‘Los Vengadores: Infinity War’

La película ‘Los Vengadores: Infinity War’ ha logrado en su primer fin de semana de estreno alcanzar los 6,8 millones de euros en la taquilla española y se han convertido en el mejor estreno del año en este país, según datos de comScoreMoviesSpain.

La cinta ya había conseguido también ser el mejor estreno de todos los tiempos en su primer fin de semana en cartelera recaudando un total de 630 millones de dólares. Con estos números, la película dirigida por los hermanos Russo conseguía apear de la primera plaza a Fast & Furious 8, que logró unas ganancias de 541 millones de dólares en su lanzamiento.

Los millones de espectadores que han ido al cine han salido tan emocionados como afligidos por un final de lo más inesperado. Ello no ha impedido el aluvión de memes que estos días han inundado las redes sociales. Eso sí, avisamos que si aún no has ido a verla, de aquí es adelante haremos spoiler a tutiplén.

La segunda vez que vi #InfintyWar no podía dejar de pensar que Thanos se parece más a Bruce Willis que al propio Josh Brolin. pic.twitter.com/CgNVsh5ASv — Luis Del Valle Rey, nada que ver con Luis Rey (@LGKING) 27 de abril de 2018

Ahora me quedo rayada con el parecido de Thanos y Obadiah Stane pic.twitter.com/ddnNuf1dzj — Melanie Picans (@MelanieRaggio) 30 de abril de 2018

Después de ver Infinity War solo puedo decir que no pude atender mucho porque Thanos se me parece demasiado a Resines pic.twitter.com/NdQ21aoAoF — areSito Miñanco (@aresito12_60) 29 de abril de 2018

Me han dicho que Thanos se parece a Homer Simpson. No me lo creía hasta que he visto esto y estoy llorando pic.twitter.com/kA1nXKbOvW — Crystal (@nymphaesthetic) 25 de abril de 2018

El final de la película no solo será recordado por lo fortuito; también por estos montajes: