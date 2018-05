Miriam Rodríguez: “La gira es una oportunidad única que no se volverá a repetir”

Miriam Rodríguez se está tomando su carrera como cantante con calma, paso a paso y las ideas muy claras. La tercera finalista de Operación Triunfo 2017 demuestra una seguridad que parece que lleve haciendo entrevistas toda la vida. Esta gallega de 21 años se dio un salto a Tenerife el pasado día 16 de este mes para participar en el Tecnológica Santa Cruz, pero volverá a pisar tierra canaria este martes 29, en Gran Canaria, y el miércoles 30 en el Parque Marítimo junto a sus compañeros de programa para iniciar la gira de OT.

-¿Cómo se siente con todo lo que está pasando?

“Pues muy bien, la verdad. Muy contenta. Estoy pasando por una buena etapa. Quizás dentro de dos meses no digo lo mismo, pero hoy por hoy estoy muy contenta con todo lo que me está pasando, con toda la aceptación del público y con todo lo que estoy viviendo”.

-Han pasado ya más de tres meses desde que terminó OT. ¿Le ha dado tiempo de asentar un poco su vida?

“Yo creo que nunca te dejas de estabilizar en un momento en el que de repente te vienen cosas nuevas todos los días y estás en shock constante. Pero la suerte que tengo es que mi estabilidad personal sigue siendo la misma de antes. Sí que es verdad que a nivel profesional cambian muchas cosas en muchos aspectos de tu vida, pero todo es para bien. Tienes que ir adaptándote poco a poco e ir digiriendo todo lo que viene con mucha calma. Tampoco hay que obsesionarse”.

-Ha sido la primera en sacar un single propio, Hay algo en mí, que además está arrasando. Parece que de momento todo son alegrías.

“Sí, la verdad es que es una suerte para mí poder ser la primera en sacar una canción 100% mía al mercado y ver la aceptación y el resultado que está dando, que es muy bueno. Al final las canciones mandan y el público determina”.

-Además, la casualidad de que los dos temas postOT que están arrasando mandan un mensaje feminista. Lo malo, de Ana Guerra y Aitana, y el suyo. Si algo se dijo del programa es que los 16 dieron mensajes muy bonitos.

“Sí, es verdad que el mensaje es feminista y necesario. Y sí, eso dice todo el mundo. Creo que la esencia es principalmente que no íbamos con una idea preconcebida y era muy natural y el programa tenía mucha verdad. Y también lo que suponía estar expuestos 24 horas al día en un canal de YouTube, donde se manifiesta lo que somos como personas. Pero también hay que valorar que había una presión que muchas veces extrapolas y no te das cuenta desde casa, una presión bajo cámara. Que no se mostraba el lado personal al 100%. Pero sí que éramos muy naturales, había mucha verdad y no nos cortábamos en decir lo que pensábamos. En este caso, como tú dices, hubo muchas cosas que marcaron un antes y un después, y que forman parte de nuestra espontaneidad”.

-No ha parado de componer estos meses. ¿Su disco irá por el estilo musical del single?

“Sí, eso intentaré, pero también quiero que sea un poco mixto y pisar un poco todos los palos dentro del sello personal y de la identidad propia que le quiero dar. Evidentemente, eso como cantautora quizás ya lo das a la hora de componer, pero supongo que irá todo al mismo estilo, pero dando variedad. Diferente musicalidad a todo lo que vaya aportando”.

-Y ahora, nada más y nada menos que 14 conciertos. ¿Cómo se prepara para una gira así?

“La verdad es que da un poco de vértigo. Con muchas ganas y mucha fuerza, pero al mismo tiempo da ese vértigo porque son muchos viajes muy concentrados en pocos días. Pero creo que la lectura que hay que sacar es que es un regalo para nosotros, un tú a tú que tenemos con el público. Una oportunidad única para vivir los 16 juntos, que no se va a repetir nunca más, y que hay que disfrutarla al 100%”.

– El concierto en Tenerife será justo en el Día de Canarias. ¿Sabe si Agoney y Ana tienen alguna sorpresita preparada para el público?

“Pues la verdad es que ahí no sé nada. el director musical Manu Guix es el que pincha y corta, así que ahí yo no me meto”.

-Vino a Tenerife a dar una charla sobre las redes sociales como cantante. ¿Qué tal se lleva con ellas?

“Bueno, yo siempre digo que las redes sociales son una herramienta que tenemos que saber gestionar y utilizar, en la que estamos expuestos, pero que a nosotros nos tienen que servir como una herramienta de trabajo para poder estar en contacto con el público y tener el feedback con ellos. Y mostrar lo que a nosotros nos interesa que ellos vean”.

-Al haber estado expuestos 24 horas, hay algunos seguidores que sienten que los triunfitos forman parte de sus vidas y en alguna ocasión esperan que se comporten de una determinada manera. ¿Cómo lleva eso?

“Yo es que no entro ahí. Yo lo que utilizo es Instagram y el Twitter, y únicamente como herramienta de trabajo. Muy poco a nivel personal. Y no me gusta entrar en eso. Hay que separar muy bien el tema artístico del personal. Porque creo que las redes sociales son un arma de doble filo y tienes que saber muy bien cómo gestionarlo, porque si no es complicado. Tiene su lado bueno, pero también tienen su lado oscuro”.

-Ahora son los castings para OT 2018. ¿Volvería a entrar?

“No. No volvería a entrar. Rotundamente (risas). No sé si alguno de mis compañeros lo haría, pero yo creo que es una experiencia para vivir única, exclusiva e irrepetible. Y menos sabiendo lo sabido y todo lo que vemos al salir. Es decir, si vuelves a entrar la esencia está perdida. Toda la espontaneidad y toda la verdad será mentira. No habrá nada que sea único, será todo a sabiendas de que el formato funcionó fuera, de todo lo que pasó, de todo lo que dijimos, qué es lo que tuvo repercusión y qué es lo que no, no seríamos nosotros, creo. Yo por mi parte, no entraría”.

-¿Qué consejos daría a los que se van a a presentar a los castings y a los que finalmente entren en la Academia?

“Mi consejo para los que se van a presentar a los castings es que se lo preparen muy bien. Que vayan sobre seguro de lo que les puedan llegar a pedir. Que si pone que te van a pedir tres canciones que se preparen ocho, porque no te van a pedir tres. Solo con mucha suerte te van a pedir tres. Eso es algo que me pasó a mí, que llevé tres y me pidieron cinco. Y de cara a entrar, que sean verdad. Es complicado. Que sean ellos y no se dejen llevar por lo que pasó con nosotros. Si algo pensaba yo cuando me fui de mi casa sin saber si iba a entrar era ‘ojalá el programa funcione’, porque yo creía que a la segunda gala se iba a terminar. Iba con la idea de que no iba a funcionar. Y creo que eso, la mentalidad de todos que era la misma, fue la esencia de que el programa llegase a este punto”.

– También es actriz ¿Tiene algún proyecto sobre la mesa?

“La verdad es que de momento no. Me voy a centrar en la carrera discográfica, en cantar y componer y en la gira, que es lo más a corto plazo. Evidentemente si se presenta y se da la ocasión pues lo disfrutaré y trabajaré muchísimo, porque es una faceta que no quiero dejar de lado, pero no se puede meter todo en el mismo saco y al mismo tiempo. Hay que racionarlo un poco y gestionarlo bien. Poco a poco”.

– Ahora que ya está dentro de la industria musical, ¿Se ha llevado algún desengaño? ¿Se la imaginabas de otra forma?

“No, yo ya sabía la realidad a la que nos enfrentábamos. Es un mundo duro y eso todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo muy bonito y que tiene muchas cosas buenas. Por eso nos dedicamos a ello. Al fin y al cabo, para mí esto no deja de ser disfrutar. Estamos trabajando y al mismo tiempo disfrutando lo que hacemos. El mundo de la industria musical es complicado, difícil, es una jungla a la que te enfrentas pero creo que esa es una realidad que es evidente y que todos sabemos, o por lo menos, por la parte que me toca a nivel personal, yo sabía a lo que me enfrentaba. No deja de ser un trabajo más en el que hay que trabajar y no dejar de estar en proceso de aprendizaje. Es una carrera de fondo que nunca termina. De repente lo tienes todo y de repente no tienes nada, nadie te va a regalar nada nunca, como en ninguna otra profesión, creo, pero sí es verdad que tienes que reinventarte constantemente para desmarcarte de lo que ya hay”

– ¿Qué tal fue ser jurado de Eurovisión?

“Una experiencia muy buena y muy positiva. Trabajar con profesionales como Rafa Cano, Conchita, Brisa o Roi, compañero y amigo. Estoy muy agradecida con TVE por darme la oportunidad y la responsabilidad al mismo tiempo, de tener voz y voto en el festival. Lo viví muy de cerca este año y analizándolo como nunca lo había analizado antes. Para mí fue todo positivo”.

– ¿Qué le pareció el puesto de Amaia y Alfred?

“Para mí es fruto de la mala suerte, nada más. No le echo la culpa a nadie ni a nada que no sea la mala suerte, porque para mí ellos eran merecedores de un primer puesto, tanto por la canción como por su trabajo, por cómo lo vivieron y disfrutaron encima del escenario. Con serenidad y tranquilidad. Creo que lo hicieron como lo tenían que hacer y como pensamos todos que tenían que hacerlo. Lo mejor de todo fueron ellos, que iban seguros de sí mismos. Yo creo que tanto para Alfred como para Amaia esto es anecdótico. Eurovisión ya pasó, pasa a otra era, y ahora ellos se van a dedicar a su carrera individual y profesional, como estamos haciendo el resto, y nosotros los apoyamos. Creo que aportaron mucho al festival y que Eurovisión les aportó mucho a ellos por el recorrido que tuvieron por toda Europa. Creo que les dio experiencias nuevas para vivir, tanto a nivel personal como artístico”.