“No queremos galas infantiles con niñas sexualizadas”

Se ha convertido en la protagonista, involuntaria, de un debate que, hasta ahora, nadie se había atrevido a poner sobre la mesa, el sexismo en las fiestas populares. Asunción Frías, concejal de Sí se puede, admite que su petición de comparecencia a la concejal de Fiestas de Santa Cruz para que explique, este jueves, qué hace su área para eliminar los actos sexistas de las celebraciones del municipio, solo pretendía que fuera eso, una petición de información y la apertura de un debate sosegado. Pero, el Carnaval se cruzó por medio…

-¿Cuando ustedes hablan de abordar el sexismo en el Carnaval a qué se refieren?

“La petición que hacemos es para que la concejal de Fiestas explique todas las medidas previstas para eliminar los actos sexistas en cada una de las celebraciones, Carnaval, Fiestas de Mayo o cualquier otra. Por ejemplo, ponemos el foco en elecciones de reinas infantiles en los barrios en las que las niñas están supersexualizadas, con zapatos de tacón, maquilladas, y en las que no participan los niños. Son actos, desde nuestro punto de vista, totalmente sexistas”.

-¿Y, exactamente, qué es lo que ustedes plantean?

“El objetivo principal es abrir el debate sobre la igualdad y el papel de la mujer en las fiestas populares. Si tuviéramos que presentar algún tipo de moción al Pleno, donde sí se votaría, lo primero que propondríamos es que los festivales infantiles pudiera participar cualquier niño o niña y que se apoyaran en elementos que no tuvieran que ver con la belleza”.

-¿También en el Carnaval?

“Sí. Defendemos que haya todo tipo de fantasías y no estamos proponiendo que haya un rey y una reina y menos en la infancia, sino una una gala de fantasías infantiles donde se puedan presentar tanto niños como niñas. Creemos que eso es lo ideal para realmente avanzar en igualdad porque lo otro es avanzar en los roles estereotipados, con la mujer por un lado y el hombre por otro, que siguen reforzando las posturas machistas y el patriarcado. Por eso festivales infantiles inclusivos, ya sea en los barrios o en el Carnaval, sería una buena propuesta para llevar a Pleno”.

-Hay voces que les acusan de ser oportunistas y que, quizá, tenían que haber trabajado más los argumentos…

“Respecto al trabajo tenemos que decir que es una simple petición de comparecencia, no es una moción en la que tienes que trabajar bien la exposición de motivos. Realmente este tema está ahí desde hace muchos años, por lo menos en los ámbitos que me muevo, tanto en los feministas como en los familiares. En estos últimos, recuerdo que, muchas veces, viendo la Gala de la Reina, se comentaba que habría que cambiarla, que si lo que se valoran son los diseños, se tendría que buscar otra forma de presentarlos y no que la mujer sea vista como simple percha”.

“Sin ese vídeo de CC lleno de mentiras no se habría producido tal nivel de indignación”

-¿Entonces por qué ahora?

“Es un tema que en Sí se puede lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hasta ahora no lo habíamos tocado porque sabíamos que era un tema tabú. Es cierto que hay un ambiente más propicio para debatir sobre la igualdad y facilita que se presenten este tipo de debates. No es nada que hayamos sacado por el ambiente actual, sino que, probablemente, obedece más a que nosotros mismos hemos ido avanzando en igualdad. Sí que creo que el avance del feminismo nos permite presentar esta propuesta con más normalidad, no por oportunismo, sino por oportunidad”.

-¿Por qué tanto rechazo?

“El principal motivo lo encontramos en el vídeo manipulado que se hizo circular por las redes sociales. Yo misma, si lo hubiera visto y no supiera de qué se estaba hablando, me habría enfadado. En él se dice que hay un grupo político que quiere eliminar las galas, que eso irá en detrimento de la economía del Carnaval y que al final lo que va a hacer es matarlo. Sin ese vídeo no se hubiera generado tal nivel de indignación y tenemos claro que es algo que no salió del pueblo, salió de CC, eso es así. Entiendo que es difícil de comprobar, pero nosotros hemos ido rastreando de dónde salió y nos lleva a CC y de hecho hay gente de Coalición como Carlos Alonso o José Alberto Díaz-Estébanez que fueron los primeros en compartirlo”.

-¿Es el Carnaval machista?

“No creo que sea más machista que lo es la sociedad en general. Si todo hubiera seguido su cauce normal, sin este vídeo lleno de mentiras, y hubiéramos entrado a debatir sobre lo que nosotros realmente proponíamos, se habría dado un debate normal sin esa contaminación”.

“A sí se puede le gustaría que las niñas canarias aspiraran a dirigir las galas del carnaval”

-¿Ha valido la pena?

“A mi me basta con que personas que nunca se habían planteado este tema ahora lo hagan y se planteen qué queremos decir y por qué decimos que es sexista. Estoy segura de que el alcalde sabe a lo qué nos referimos aunque diga que no va a cambiar nada o que no ha sexismo”.

-¿A qué achacan la manipulación de la que habla?

“Nosotros lo interpretamos desde una clave electoral. Las encuestas a CC no le están dando en general demasiado buen resultado, y en Santa Cruz somos una alternativa bastante potente. Hemos hecho una oposición seria y mucha gente nos ve como al única alternativa real a CC”.

-¿Se ha sentido apoyada por la oposición?

“Personalmente agradezco muchísimo el apoyo de Ramón Trujillo(IU). Sus declaraciones le honran porque lo primero que hace es decir la verdad y eso ha sido muy bueno para el ámbito de la izquierda. Ramón salió contando la verdad, diciendo que lo que lo que más le dolía era se criticara un no posicionamiento como si se hubiera producido y que le parecía muy poco honesto atribuirle al adversario político algo que no había dicho. Del PSOE también hemos recibido apoyo. En cuanto a Cs su posicionamiento, la verdad, no acabamos de entenderlo, ni en esto, ni en otras muchas cosas”.

-También recibieron críticas de partidos amigos como Podemos…

“Las declaraciones de Noemí Santana (portavoz de Podemos) fueron desafortunadas pero creo que se vieron influenciadas por ese vídeo manipulado. Por suerte, la mayoría de las niñas canarias de hace 30 o 40 años no quisimos ser reinas, ni las de ahora tampoco. Lo que a Sí se puede le encantaría es que hubiera más niñas canarias que aspiraran a ser diseñadoras o directoras de la Gala de la Reina”.

-¿Cuándo hay gente que dice que hay temas más importantes que estos, qué les diría?

“Lo primero que les diría es que a esta misma comisión de control llevamos cinco temas más como el alquiler vacacional o la ayuda a domicilio. Hemos trabajado y dado mucha prioridad a todos los temas sociales y a la creación de empleo. Me encantaría que lo mismo que me ha llamado tanta gente para hablar de este tema, lo hicieran para hablar de la tarjeta social de alimentos, aprobada en el mandato pasado y que no se ha puesto en marcha”.