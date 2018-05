Rocío Díaz, reina de las Fiestas de Mayo: “Me siento súper feliz, tengo una ilusión inmensa”

Rocío Díaz Medina fue elegida el pasado viernes Reina de las Fiestas de Mayo 2018, ataviada con atuendo típico de Mujer de Tenerife en traje de transición, diseñado por Ubaldo Hernández, y en representación de la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval de Tenerife. Para esta joven santacrucera de 20 años, las Fiestas de Mayo son “especiales”, sobre todo las cruces, “cómo las decoran y cómo se involucran”. Además, se da la casualidad de que Rocío fue elegida también primera Dama de Honor en la pasada edición del Carnaval capitalino.

-¿Cómo se siente tras haber sido elegida reina de las Fiestas de Mayo?

“Me siento superfeliz, supercontenta, tengo una ilusión inmensa y la verdad es que no me lo esperaba para nada”.

-¿A quién le dedica el título?

“Se lo quiero dedicar a mi patrocinador, que es la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval, a Santi Castro y, sobre todo, a Ubaldo Hernández González, que es el diseñador del traje. Gracias a ellos he podido cumplir mi sueño”.

-¿Qué le empujó a presentarse?

“Me motivaron mis compañeras del Carnaval, especialmente Ana Deisy, que ya fue elegida reina de las fiestas, y me comentó que me lo iba a pasar muy bien, que iba a ser una experiencia nueva y que tenía que disfrutarla y aprovecharla. Me llamaron y dije que sí, que me gustaría repetir otra experiencia más, y tuve suerte”.

-¿Se había planteado ya alguna vez presentarse?

“Hace ya un año me quería presentar, pero no pudo ser porque ya habían cerrado las plazas y me quedé fuera, y me dijeron que para el próximo año probábamos suerte y este año entré”.

-¿Cómo ha sido la experiencia?

“Pues muy bonita, la organización estuvo superbien con nosotras, ayudándonos, y los ensayos muy bien, todo muy muy bien la verdad. Hay que saber de qué va tu traje, qué historia tiene tu traje y disfrutarlo”.

-¿Y qué historia tenía el suyo?

“Mi traje, al ser de Mujer de Tenerife en transición, era el más tradicional de todos”.

-También fue elegida primera dama en el Carnaval, ha sido un año redondo, ¿no?

“La verdad es que sí, para mí ha sido algo muy muy bonito y que no me esperaba para nada. Y además también salí con el número ocho. Yo solo fui a vivir la experiencia, a pasármelo bien, a vivir algo de mi tierra, y la verdad es que ver que he llegado hasta esto…”.

-Supongo que ambos certámenes fueron muy diferentes…

“Mucho. Carnaval es muy diferente y las Fiestas de Mayo es algo más tradicional y reservado. El Carnaval lo viví como nunca, fue increíble subir a ese escenario y cargar con todo ese peso. Y lo de maga es diferente, porque tienes que conocer tu traje y se lo tienes que explicar a un jurado”.

-¿Y algún otro objetivo o título en mente?

“Quiero seguir presentándome a más certámenes o galas y probar suerte. Es un mundo que me gusta, el de la moda. Tenía pensado presentarme para el próximo año al de Miss Universo y probar suerte”.

-Como santacrucera, ¿qué significan para usted las Fiestas de Mayo?

“Soy muy santacrucera y para mí estas fiestas son especiales porque se ve a la gente involucrada, y eso me gusta, y los concursos de cruces son muy bonitos. Y el baile de magos me encanta, reunir a la familia, pasar un día entero… Es muy bonito. Suelo acudir a todas las fiestas que celebran”.

-¿Algún recuerdo especial o acto que más le guste de las Fiestas de Mayo?

“Lo que más me gustan son las cruces, cómo las decoran y cómo se involucran, para mí son especiales. Y el baile de magos, que bailas, ríes, comes, bebes y pasas el rato con tu familia y toda la gente que vas a disfrutar”.